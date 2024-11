Trzaskowski i Sikorski liczą szable. Oto, kto ich popiera

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej już w piątek, 22 listopada. Ich wyniki opublikowane zostaną najpewniej w sobotnie południe. Za kilkadziesiąt godzin będzie już jasne, który z kandydatów na kandydatów stanie do walki o fotel prezydencki. Na razie jednak obaj walczyć muszą o kolejne głosy wewnątrz ugrupowania. A jest o co walczyć.

Sikorskiego popierają Giertych, Myrcha i Jachira

W zbieraniu publicznych głosów poparcia przoduje Radosław Sikorski. Po jego stronie opowiada się od samego początku m.in. Roman Giertych, który wystosował specjalny list do polityków KO. „Skończył się czas sympatyczniejszych zwycięzców” – pisał w nim Giertych.

Poparcia Sikorskiemu udzielił także wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jak wytłumaczył, nie sposób odmówić mu kompetencji. – Posiada wieloletnie doświadczenie jako minister spraw zagranicznych, był ministrem obrony narodowej. Doświadczony polityk na arenie międzynarodowej, europoseł, były marszałek Sejmu – wymieniał.

Za kandydaturą Sikorskiego opowiedziała się również Klaudia Jachira z Zielonych. Jest słowa są o tyle ważne, że wchodzące w skład KO ugrupowanie liczy około tysiąca członków, którzy mogą dać szefowi polskiej dyplomacji nie lada zastrzyk głosów.

„Panie Ministrze, Radku, trzymam za Ciebie kciuki i zachęcam wszystkich, którzy mają prawo głosu w tych prawyborach, by w piątek oddali głos na Radosława Sikorskiego” – napisała w mediach społecznościowych Jachira.

Posłanka znalazła chwilę, by powiedzieć na ten temat więcej naszemu reporterowi. – Dzisiaj rano publicznie zadeklarowałam poparcie dla Radka Sikorskiego. Oczywiście uważam, że jeden i drugi kandydat są bardzo dobrymi kandydatami. W Warszawie mieszkam od dwóch lat i bardzo sobie cenię kierunek, w którym zmierza Warszawa. Może nie wszystko jest idealnie, ale bardzo mi się podoba ten otwarty kierunek na zielone zmiany też – mówiła.

– Natomiast uważam, że wielkie czasy wymagają wielkich ludzi, a Radosław Sikorski jest taką osobą i rzecz, która przeważyła, że to właśnie jemu udzielę nawet publicznie poparcia jest to, że jest to polityk, który ma własne zdanie i to jest coś, co mnie bardzo silnie z nim łączy. A w polityce to nie jest zbyt częste, mieć swoje zdanie i podążać za tym swoim zdaniem. Po takim dziesięcioleciu prezydenta, który nie miał za grosz własnego zdania, bardzo potrzebujemy polityka, który takie własne zdanie będzie miał – podsumowała Klaudia Jachira.

twitter

Byli prezydenci o kandydatach w prawyborach

W kierunku szefa polskiej dyplomacji poparcie płynie także spoza partii. Za jego kandydaturą opowiedział się były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który Sikorskiego opisał jako człowieka, „który zna politykę, dyplomację, problematykę wojskową”.

– Ma coś jeszcze. Ma determinację i wolę walki. Bez waleczności, bez chęci zwycięstwa, nie da się odnieść sukcesu. Radek Sikorski te cechy posiada – mówił o Sikorskim Kwaśniewski.

Niejednoznacznie o tym, kogo popiera, wypowiedział się kolejny z byłych prezydentów – Bronisław Komorowski. To z nim Sikorski zmierzył się w prawyborach w 2010 roku. – Mam poglądy bardziej konserwatywne i generalnie nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego zwrotu na lewo, który się dokonuje w PO, ale ja już nie jestem członkiem Platformy – mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl były prezydent.

– O Radosław Sikorskim mogę powiedzieć tyle, że ma nawet ze względu na rok urodzenia ma w swoim życiorysie czas działalności zdecydowanie antykomunistycznej i to wymagało pewnej odwagi. To też chciałbym podkreślić – dodał.

Liczne głosy z rządu za Trzaskowskim

Po stronie Rafała Trzaskowskiego przeważają głosy z rządu. Prezydenta Warszawy poparł m.in. minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka. Polityk jest również przewodniczącym wchodzącej w KO Nowoczesnej, która także może odpowiadać za sporą część głosów. – Uważam, że jest najlepszym kandydatem i będę go dalej całym sobą wspierał. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – mówił polityk.

Trzaskowskiego poparła także była szefowa Nowoczesnej, wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. – Oddam głos na Rafała Trzaskowskiego, bez żadnych wątpliwości – podkreślała. O Sikorskim mówiła, że „ma głównie poparcie osób, które nie będą głosować w najbliższy piątek”.

Za prezydentem Warszawy opowiedziała się również ministra edukacji Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej – kolejnego z ugrupowań tworzących KO. – Myślę, że ludzie po prostu widzą ich kandydata w Rafale Trzaskowskim. I widzą go szerzej niż Koalicja Obywatelska, jest automatycznym wskazaniem – mówiła polityczka.

Poparcia Trzaskowskiemu udzielił także były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. – Będzie budować dobry wymiar prezydencki. Jest osobą zdecydowaną na współpracę. Otwarty, szukający porozumienia. Potrzebujemy takiej prezydentury – otwartej, trochę uśmiechniętej, ale takiej, która próbuje budować i jej się to udaje – zapowiedział polityk.

Czytaj też:

Wiadomo, kiedy PiS ma podjąć decyzję ws. kandydata. Na liście dwa nazwiskaCzytaj też:

Spółka CPK w ogniu krytyki. „Wydatki na galę MMA i kosmetyczki zamiast na inwestycję”