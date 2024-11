Jarosław Kaczyński skomentował wybór Karola Nawrockiego. Mówił o wojnie

Przypomnijmy, że w niedzielne popołudnie Karol Nawrocki został przez Prawo i Sprawiedliwość ogłoszony „bezpartyjnym” i „niezależnym” kandydatem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Informację w sprawie podjętej decyzji przekazał historyk, profesor Andrzej Nowak.

Potem na mównicę wszedł prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Wyjaśnił, dlaczego wybrano Nawrockiego

– Partia podjęła decyzję o wystawieniu kandydata bezpartyjnego, niezależnego, kandydata, którego wielu spośród naszych wybijających się działaczy, także czołówki, nie znało bliżej. Był w tym naszym konkursie od samego początku, ale mieliśmy przecież znakomitych własnych kandydatów, czyli partyjnych – stwierdził Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji w Krakowie.

Wśród rozważanych kandydatów prezes PiS wymienił Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego i Mariusza Błaszczaka.

Jarosław Kaczyński o Karolu Nawrockim. „Będzie miał możliwość zakończyć wojnę”

– Potrzebny jest człowiek wiarygodny, niezależny od formacji politycznej, który będzie miał wolę, a na pewno taką wolę ma, pewnie będzie o tym mówił i będzie miał co najważniejsze, możliwość tę wojnę zakończyć – mówił Kaczyński.

Zapowiedział też, że partię czeka „ogromna praca w kampanii, dla skonstruowania ochrony tych wyborów”. – Bo nasi przeciwnicy mogą sięgać do tak zwanych środków bogatych. Wreszcie to wysiłek każdego z nas, żeby przekonywać tych nieprzekonanych, tych z którymi da się rozmawiać, bo są tacy, z którymi się nie da, ale z wieloma się da i to zadanie dla każdego, kto jest na tej sali, każdego polskiego patrioty – zaznaczył.

Dodał, że dziesięć lat temu nie wierzono w zwycięstwo Andrzeja Dudy. – Dzisiaj, jak widzę, ta wiara jest i ona powinna zwyciężyć – podsumował prezes.

