Biden będzie „twardy jak skała”. Biały Dom reaguje na groźby w kierunku Polski

Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby udzielił wywiadu Polskiemu Radiu. Pytany o rosyjskie groźby pod adresem Polski stwierdził, że są to wypowiedzi „lekkomyślne i nieodpowiedzialne”. Dodawał przy tym, że Stany Zjednoczone traktują je całkowicie poważnie.

Biały Dom komentuje rosyjskie groźby

Kirby zapewniał polskich radiosłuchaczy, że nie mają powodu do obaw, co do amerykańskiego zaangażowania. Podkreślał, iż w sprawach bezpieczeństwa wojsk amerykańskich w Europie Joe Biden jest „twardy jak skała”.

– Co równie ważne, traktujemy nasze zobowiązania wobec sojuszników z NATO wynikające z Artykułu Piątego niezwykle poważnie – dodawał rzecznik. Zapewniał tez, że polityka ta nie ulegnie zmianie.

Rosjanie grożą atakiem na terytorium Polski

Atakiem na amerykańską bazę w Redzikowie groziła w ubiegłym tygodniu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Mówiła, że zlokalizowany w Polsce obiekt już dawno znalazł się wśród ewentualnych priorytetowych celów dla Rosji.

Zacharowa oskarżyła też USA o „projektowanie potęgi amerykańskiej” na obszary odległe od terytorium kraju. Stwierdzała, że ma to na celu „wywarcie presji siłowej na Rosję i niektóre inne państwa nuklearne”. Dodawała, że skutkuje to narastaniem ryzyka strategicznego i podwyższaniem ogólnego poziomu zagrożenia nuklearnego. Podkreślała, że w razie konieczności w bazę w Redzikowie może uderzyć najnowsze uzbrojenie.

Czytaj też:

Drugie dno wojny w Europie wschodniejCzytaj też:

Setki tysięcy ofiar, miliony bez dachu nad głową. Oto eksplozja przemocy za miliardy dolarów