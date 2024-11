Wypadek na przejeździe. Pociąg zderzył się z ciężarówką

Do opisywanego tutaj wypadku doszło około 12:35 na przejeździe kolejowym w Nowej Suchej niedaleko Sochaczewa w województwie mazowieckim. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy, doprowadzając do zderzenia z pociągiem. W wyniku uderzenia wykoleił się pierwszy wagon składu.

Wypadek na przejeździe w Nowej Suchej

– Pod pociąg wjechał samochód ciężarowy – potwierdził w rozmowie z wprost.pl Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. – 3 pasażerów zostało lekko rannych. Udzielono im pomocy, reszcie nic się nie stało – zapewniał.

Jak dodawał przedstawiciel przewoźnika, na miejscu pracują już służby techniczne. Rozpoczęto prace, mające umożliwić ponowne postawienie pociągu na tory. Rzecznik zaznaczył również, że ruch na danym odcinku został wstrzymany.

– Pociągi z Warszawy do Poznania jadą przez Skierniewice – poinformował Maciej Dutkiewicz, dodając informację o uruchomieniu komunikacji zastępczej dla pasażerów z wykolejonego pociągu. 3 autobusy już jadą w kierunku Warszawy. Jeden pojedzie bezpośrednio do Lublina – mówił.

Przedstawiciel PKP Intercity zwrócił uwagę, że przejazd, na którym doszło do kolizji, ma rogatki i sygnalizację świetlną. Służby badają już przyczyny zdarzenia. Serwis remiza.pl podał, że kierowca ciężarówki i maszynista byli trzeźwi.

Ciężarówka wjechała pod pociąg. 7 osób poszkodowanych

Z wprost.pl rozmawiał też rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć. – Doszło do uszkodzenia samochodu ciężarowego i wykolejenia jednego1 wagonu pociągu, którym podróżowało łącznie 125 osób, w tym 5 członków załogi – relacjonował.

– Kierowca samochodu ciężarowego wydostał się z wraku samodzielnie, nie trzeba było go ewakuować. Wśród pasażerów jest 7 osób poszkodowanych. Po przebadaniu nie było informacji, by ktoś miał trafić do szpitala – dodawał.

