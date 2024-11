Pogoda na jutro. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu

W nocy z czwartku na piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. Meteorolodzy przewidują opady deszczu. Dodatkowo na Suwalszczyźnie oraz w obszarach podgórskich wystąpić mają opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Wysoko w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Na krańcach wschodnich możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 m.

W nocy temperatura minimalna wyniesie od 2°C na północnym wschodzie do 4°C w centrum i 6°C nad morzem. W kotlinach górskich od -1°C do 1°C. Zapowiadany jest wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny, na południu okresami w porywach do 65 km/h, nad morzem do 70 km/h, z kierunków północnych tylko na wschodzie południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h słabnące do 100 km/h, wiatr powodować może zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na piątek 29 listopada

Z kolei w piątek 29 listopada IMGW zapowiada w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy również rozpogodzenia. Miejscami wystąpić mają przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem. W górach ma natomiast spaść śniegu. Wysoko w górach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm w Sudetach i 20 cm w Karpatach. Na krańcach wschodnich kraju początkowo wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie ma wynieść od 3°C na północnym wschodzie do 5°C w centrum i 7°C nad morzem. W kotlinach górskich od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 75 km/h i tam wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW – intensywne opady śniegu

W związku z powyższą prognozą pogody IMGW w części kraju ogłosił alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Będą one obowiązywać w województwach:

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim od godziny 4 w piątek do północy w sobotę;

śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim, od godz. 22 w czwartek do godz. 22 w piątek;

dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, karkonoskim

od godz. 18 w czwartek do północy w sobotę.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w obszarach położonych powyżej 800 m n.p.m. o 15 cm do 25 cm.

„Opóźniony efekt” powodzi. Burmistrz Nysy: „Cały czas wpisujemy straty”

Takiej pogody możemy spodziewać się w grudniu. Długoterminowa prognoza IMGW