Tragedia po imprezie andrzejkowej, nie żyją dwie osoby. Są zatrzymania

Obaj mężczyźni brali w sobotę udział w tej samej imprezie andrzejkowej odbywającej się w jednym z domów na terenie powiatu kaliskiego. Sama impreza miała przebiegać spokojnie, a mężczyźni po jej zakończeniu wrócili do swoich domów. Po kilku godzinach od powrotu do domu 29-latka, jego rodzina zawiadomiła policję o śmierci mężczyzny. W niedzielę zmarł kolejny – 32-latek.

Tajemnicza śmierć dwóch mężczyzn

Sprawę bada policja. Pod nadzorem prokuratury funkcjonariusze starają się ustalić przyczyny tragedii. – Na tę chwilę możemy potwierdzić zgon dwóch mężczyzn w wieku 29 lat i 32 lat. Jeden zgon nastąpił wczoraj, drugi dzisiaj w nocy. Ustalamy okoliczności – przekazała podkomisarz Anna Jaworska -Wojnicz, oficer prasowa KMP w Kaliszu.

– Ciała zostały zabezpieczone do sekcji. Wstępne ustalenia nie wykazały obrażeń na ciałach tych mężczyzn. Potrzebne są szczegółowe analizy – dodała funkcjonariuszka. W obu przypadkach przeprowadzone zostaną szczegółowe badania toksykologiczne, która mogą pomóc ustalić, co doprowadziło do śmierci 29-latka i 32-latka.

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby

Na ten moment wiadomo, że zatrzymane w sprawie śmierci mężczyzn zostały trzy osoby. Choć policja na obecną chwilę nie udziela szczegółowych informacji w sprawie, przez co nie jest znana ani płeć, ani wiek zatrzymanych, wiadomo że nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.

– Wstępne ustalenia wskazują na to, że zmarli mogli być uczestnikami tego samego spotkania towarzyskiego. Ustalamy co mogło być przyczyną tego zdarzenia – mówiła podkomisarz Anna Jaworska -Wojnicz.

Czytaj też:

Zastrzelił rodzinę i wziął zakładników. Kulisy zbrodni w NamysłowieCzytaj też:

Są zarzuty dla kolejnego wychowawcy z Jerzmanic-Zdroju. 13-latek w śpiączce