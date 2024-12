Jej poszukiwaniami żyła cała Polska. Rusza proces w głośnej sprawie

27-letnia Anastazja zaginęła w czerwcu ubiegłego roku na greckiej wyspie Kos, na której pracowała w jednym z hoteli. Zaginięcie zgłosił jej partner. Owinięte w prześcieradło i worki na śmieci ciało kobiety znalezione zostało po sześciu dniach.

Po kilku dniach od rozpoczęcia śledztwa zatrzymany został 32-letni Salahuddin S., obywatel Bangladeszu. To jego miała spotkać w dniu śmierci 27-latka i to on miał odwieźć ją na motocyklu do domu, do czego nigdy nie doszło.

Rusza proces ws. zabójstwa 27-letniej Anastazji

Prokuratura oskarża Salahuddina S. o porwanie, gwałt i zabójstwo. Oskarżyciele domagają się dożywocia. Proces ruszyć ma w poniedziałek, 2 grudnia.

Kluczową rolę odegrają w nim zebrane przez śledczych materiały. – Dowody są dosyć istotne, mocne i niepodważalne. Przede wszystkim są to ślady biologiczne, które zostały znalezione na ubraniu oskarżonego, ale też w jego mieszkaniu – relacjonuje będący na miejscu Marcin Jakóbczyk, reporter programu „Uwaga!” TVN.

Wskazane dowody to chociażby włosy 27-latki oraz historia przeglądarki internetowej, w której podejrzany szukać miał m.in. informacji o tym, jak ukryć ciało i zatrzeć ślady zbrodni.

Dodatkowo na niekorzyść obywatela Bangladeszu działa fakt, że miał próbować uciec z wyspy po zdarzeniu i tuż przed zatrzymaniem kupić miał bilety lotnicze do Włoch. „Zrobiłem coś strasznego i muszę opuścić Grecję” – miał pisać do swoich znajomych.

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Pomimo licznych dowodów obciążających mężczyznę, ten nadal nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Śledczy od miesięcy mówią jednak, że zgromadzony przeciwko Banglijczykowi materiał jest „miażdżący”. – Wszystkie dowody, zarówno nagrania kamer, jak i sygnały telefonów, wskazują na winę 32-letniego Banglijczyka – mówił już chwilę po zatrzymaniu mężczyzny George Kalliakmanis, szef związku policjantów południowo-wschodniej Attyki.

