Rajd Polaka przez niemiecką autostradę. 50 pojazdów uszkodzonych, nowe informacje

Biuro prasowe policji w Duesseldorfie potwierdziło, że zatrzymany został 30-letni kierowca ciężarówki z Polski, który spowodował w sobotę serię wypadków z udziałem łącznie 50 pojazdów na autostradach A1 i A46 w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do kliniki psychiatrycznej, gdzie przeprowadzane są badanie, czy powinien on zostać w niej na dłużej. Ponadto jeszcze na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały odpowiednie testy, które wykazać mają, czy 30-latek znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Informacje o stanie mężczyzny w trakcie zatrzymania podawane nieoficjalnie przez niemieckie media są niejednoznaczne. Zdaniem portalu regionalnego nadawcy publicznego WDR 30-latek mógł być pod wpływem narkotyków lub alkoholu, za to „Blid” podał, że Polak był pijany. Służby nie wykluczają jednak zaburzeń psychicznych.

Rajd Polaka przez niemiecką autostradę

Pierwsze zgłoszenia do policji o nietypowo jadącej przez trasę A46 ciężarówce wpłynęły w sobotę po godz. 16. Jadący między miejscowościami Neuss i Holzheim pojazd, z którego wyciekał olej napędowy, uderzał w inne samochody, po czym zamiast się zatrzymać, zjechał na autostradę A1.

Kierowca ignorował wezwania policji do zatrzymania się. Kontynuował swój rajd autostradą, po czym zjechał z niej na plac budowy, zderzył się z nadjeżdżającym pojazdem i zatrzymał się. W wyniku całej jazdy ranne zostało co najmniej 26 osób, a uszkodzone co najmniej 50 pojazdów. Ponadto na kilka godzin został zablokowany odcinek autostrady A1, na którym doszło do zdarzenia.

Niemieccy funkcjonariusze proszą o pomoc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia. Policja Nadrenii Północnej-Westfalii uruchomiła w tym celu specjalny portal informacyjny. Świadkowie mogą na nim przesyłać wszelkie nagrania wideo, zdjęcia i inne informacje, które mogą pomóc śledczym w działaniach.

