Kto powinien zostać kandydatem Lewicy na prezydenta? W sondażu jest faworytka

Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 r., a kampania oficjalnie wystartuje 8 stycznia. Dotychczas start w wyścigu prezydenckim potwierdzili: Szymon Hołownia (z poparciem Trzeciej Drogi), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (z poparciem PiS-u), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski) oraz Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska).

Wybory prezydenckie. Kiedy Lewica ogłosi kandydata?

Wciąż nie jest znane nazwisko osoby, która w wyborach prezydenckich będzie reprezentowała Lewicę. Pojawiły się spekulacje, że karty zostaną odkryte w połowie grudnia, do czego w rozmowie z „Wprost” odniósł się Tomasz Trela. – My nie ulegliśmy tej presji czasu, żeby przedstawić kandydata jak najszybciej, bo „ktoś pierwszy, ktoś drugi, ktoś trzeci”. Na początku października podjęliśmy decyzję, że na pewno będziemy wystawiać kandydaturę z ramienia Lewicy. Mówiliśmy, że to będzie albo w grudniu, albo na początku stycznia. Jesteśmy konsekwentni – podkreślił poseł.

– Termin 15 grudnia wydaje się bardzo prawdopodobny, bo wtedy jest zaplanowane posiedzenie Rady Krajowej Nowej Lewicy i konwencja, która ma podsumować rok udziału Lewicy w koalicji. Najprawdopodobniej wtedy to się wydarzy – kontynuował polityk.

Wyborcy Lewicy wskazali kandydata. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu, który przeprowadził Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, wyborcy Lewicy zostali zapytani, kto powinien być kandydatem tego środowiska politycznego w wyborach prezydenckich. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk uzyskała 36 proc. głosów, Magdalena Biejat – 23 proc., a Robert Biedroń – 17 proc.

W dalszej części stawki uplasowali się Włodzimierz Czarzasty (4 proc.) i Krzysztof Gawkowski (3 proc.). 17 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

