Sondaż. Zaskakujący wzrost poparcia dla dwóch partii. Pozostali tracą

Badanie przeprowadzone przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wskazuje na zmniejszenie się poparcia dla obu tych ugrupowań. Choć Koalicja Obywatelska wciąż utrzymuje się na pierwszym miejscu, jej elektorat zaczyna topnieć. Podobnie jest z wyborcami PiS.

Sondaż. PiS i KO tracą poparcie, zyskują Lewica i Trzecia Droga

W dniach 22–24 listopada 2024 roku, w okresie rozpoczęcia nieformalnej prekampanii wyborczej, KO uzyskała 32,5% poparcia, co oznacza spadek o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. PiS również zanotowało spadek, osiągając wynik 29,9% (spadek o 1,8 pkt proc.).

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazła się Konfederacja, która uzyskała 10,5% poparcia, co oznacza niewielki spadek o 0,3 pkt proc.

W tym kontekście zyskują mniejsze partie. Na czwartym miejscu uplasowała się Trzecia Droga, czyli inicjatywa ruchu Szymona Hołowni i PSL. Trzecia Droga uzyskała 9,7% poparcia, co stanowi wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu do poprzednich wyników.

Z kolei Lewica zdobyła 8,5% poparcia, notując wzrost o 1,4 pkt proc. To dobry wynik po ostatnio notowanych spadkach.

Rośnie rzesza niezdecydowanych

Tymczasem liczba niezdecydowanych wyborców rośnie. W najnowszym badaniu aż 8,9% respondentów zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos, co stanowi wzrost o 1,8 pkt proc. względem wcześniejszego sondażu.

Dodatkowo, w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich, zwiększa się zainteresowanie kandydaturami Rafała Trzaskowskiego (KO) oraz Karola Nawrockiego (PiS), co może mieć wpływ na dalszy rozwój sytuacji politycznej w Polsce.

Równocześnie wśród ogółu wyborców widać również rosnącą frekwencję wyborczą.

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys zadeklarowało chęć udziału w wyborach 57,4% ankietowanych, z czego 41,5% odpowiedziało, że „zdecydowanie” pójdzie do urn. To daje pewien obraz zaangażowania społeczeństwa w nadchodzące wydarzenia polityczne.

Najmłodsza posłanka dla „Wprost": Ktoś zapytał, czy teraz do Sejmu wpuszczają dzieci

Kiedy Lewica ogłosi kandydata na prezydenta? Gawkowski uchylił rąbka tajemnicy