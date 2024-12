Tusk pozwał „Gazetę Polską”. Sakiewicz bronił się w sądzie: Abnegacja historyczna

Donald Tusk wytoczył „Gazecie Polskiej” sprawę po opublikowaniu przez nią okładki z jego twarzą. Szef Platformy Obywatelskiej został przedstawiony z wyciągniętą przed siebie pięścią, w mundurze Wehrmachtu, z sugestywnym cieniem pod nosem oraz podpisem „Gott mit uns” („Bóg jest z nami”).

Tusk pozwał „Gazetę Polską” za okładkę

Podczas swoich zeznań, Tusk mówił w sądzie, że w sposób oczywisty chodziło o skojarzenie jego osoby z Adolfem Hitlerem. – To konkretny tytuł, konkretni ludzie, kryje się za tym konkretne zamówienie polityczne – przekonywał. Dodawał, że tego typu propaganda jego przeciwników politycznych sprawiła, że jego własne wnuki pytają go już, czy jest Niemcem i hitlerowcem.

Przepytywany o okładkę swojego tygodnika Tomasz Sakiewicz przekonywał, że Donald Tusk źle odczytał zamiary prawicowych dziennikarzy. – Hitlerowskie formacje, czyli SS i NSDAP, nie używały tego określenia. Dlaczego? Bo Hitler walczył z Bogiem – przekonywał. Jak mówił, hasło to pochodzi jeszcze sprzed czasów III Rzeszy i budziło wątpliwości hitlerowców.

– Abnegacja historyczna, którą uprawia pan premier, powoduje, że próbuje się to kojarzyć z hitleryzmem – dodawał Sakiewicz. Przekonywał, że „Tusk powtarza propagandę komunistów”, którzy walczyli z Bogiem i według Sakiewicza przypisywali hitlerowcom hasło „Gott mit uns”.

Tusk bohaterem okładki „Gazety Polskiej”

Wspominana tutaj okładka zapowiadała tekst autorstwa Piotra Lisiewicza. „Słowa Donalda Tuska: »Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS«, to odpowiednik pruskiego »Gott mit uns«, obecnego na klamrach niemieckich pasów. Padły, gdy polski rząd wspiera Ukrainę w walce pod innym starym hasłem: »W imię Boga za naszą i waszą wolność«” – mogli przeczytać czytelnicy czasopisma.

„Patriarcha Cyryl i Tusk głoszą, że najwyższe dobro nie jest po stronie tych, co niosą sztandar wolności, ale po stronie tyranii. W wykonaniu Tuska to ma być uderzenie w źródła tego, co w czasie tej wojny obudziło w Polakach dobro, które zachwyciło świat i popsuło rachuby Moskwy” – dodawał wówczas dziennikarz „Gazety Polskiej”.

