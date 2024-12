Ziobro po przerwie pojawił się w Sejmie. „Bezczelność i manipulacja”

W Sejmie odbyła się w czwartek 5 grudnia debata nad uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, aby mógł on zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony na przesłuchanie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. W związku z tym były minister sprawiedliwości po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawił się na sejmowej mównicy.

Ziobro ostro o Tusku. W Sejmie padły mocne słowa

Na początku swojego wystąpienia polityk podziękował za słowa wsparcia w walce z chorobą nowotworową. Następnie płynnie przeszedł do krytyki obecnego rządu. – Na przestrzeni ostatnich długich miesięcy mamy niewątpliwie do czynienia z operacją niszczenia polskiego państwa. Brutalnego, ostentacyjnego i aroganckiego pokazywania przez przedstawicieli obozu rządzącego, że stoją ponad prawem – stwierdził Zbigniew Ziobro.

Według byłego szefa resortu sprawiedliwości koalicja rządząca dopuściła się „kryminalnego przejęcia mediów publicznych, nielegalnego przejęcia prokuratury i przestępczego przejmowania sądów”. – To wszystko i wiele innych przykładów pokazuje, że nie możemy się zgodzić na ostentacyjne, jawne, aroganckie, brutalne łamanie zasad demokratycznego państwa prawa – komentował. Zdaniem posła PiS działalność sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa to „hucpa, manipulacja oraz bezczelność”.

Ziobro: Jesteście grupą przebierańców

Zbigniew Ziobro przywołał wyrok TK, według którego komisja sejmowa jest nielegalna. – Aktualna większość rządowa udaje, że tego wyroku nie ma. Tworzy pewną fikcję, że ten wyrok nie zapadł. Donald Tusk konsekwentnie od pewnego czasu nie publikuje żadnych wyroków TK, mimo że ma taki ustawowy obowiązek – rzucił pod adresem premiera.

Polityk zapewnił, że bardzo cieszyło go powołanie komisji, ponieważ „miałby do powiedzenia wiele dobrego na temat tego, co jako minister sprawiedliwości zrobił dla bezpieczeństwa Polaków”. – Nikt, kto szanuje w Polsce prawo, nie może uznać tej pseudokomisji. Nie ma dzisiaj waszej komisji. Jesteście grupą przebierańców – podsumował.

Czytaj też:

Ziobro o „ciemnych typach »wynajętych« przez Tuska”. „Nic wspólnego z praworządnością”Czytaj też:

Giertych ostro o Ziobrze. Nazywa go szefem zorganizowanej grupy przestępczej