Ziobro o „ciemnych typach »wynajętych« przez Tuska”. „Nic wspólnego z praworządnością”

We wtorek 4 grudnia, Didier Reynders, który jeszcze do ubiegłej soboty pełnił funkcję komisarza Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości, został poddany przesłuchaniu i innym działaniom belgijskiej policji. Unijny urzędnik jest podejrzewany o pranie pieniędzy, przy wykorzystaniu Belgijskiej Loterii Narodowej, która kierował jako minister finansów.

Ziobro odniósł się do podejrzeń wobec unijnego komisarza. „Bliski kumpel Donalda Tuska”

Sprawa Reyndersa jest głośno komentowana przez polskich polityków. Warto przypomnieć, że to właśnie były unijny komisarz ds. sprawiedliwości był przez lata kojarzony ze sporem dotyczącym polskiej praworządności. Głos zabrał także Zbigniew Ziobro, którego reformy i działania jako ministra sprawiedliwości były wielokrotnie krytykowane przez unijnych urzędników.

„Ci, którzy najgłośniej bronili praworządności, nie mają z nią nic wspólnego” – napisał Ziobro w portalu X. „Eurokomisarz Reynders, bliski kumpel Donalda Tuska, przez lata atakował rząd Zjednoczonej Prawicy za rzekome naruszanie prawa. Szantażował sankcjami finansowymi. Dzisiaj ten guru Adama Bodnara znów jest podejrzewany o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Takie ciemne typy zostały „wynajęte” przez Tuska i Rafała Trzaskowskiego, by kłamliwie atakować Polskę!” – dodał.

Morawiecki o Reyndersie: Pan Praworządność jest chwilowo niedostępny

Wcześniej do sprawy Reyndersa odnieśli się też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości.

„Pan Praworządność z Brukseli jest chwilowo niedostępny, żeby pouczać Polskę, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości” – kpił w portalu X były premier Mateusz Morawiecki, udostępniając informację o nalocie na nieruchomości związane z Reyndersem.

„Najgorsze jest to, że media w europie pokazują go z polską flagą w tle…” – z żalem wskazuje europoseł PiS Dominik Tarczyński, dodając link do hiszpańskiego portalu El Pais.

„Reynders był prowodyrem ataków na poprzedni rząd w Polsce i jest kolegą bodnarowców dziś. Zero zaskoczeń” – wskazuje poseł PiS Sebastian Kaleta, dołączając zdjęcia z oficjalnej wizyty Reyndersa w Polsce, kiedy ten spotkał się m.in. z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem i prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem.

Czytaj też:

Brudziński żali się na wyrok sądu. „»Rozgrzani« sędziowie skazali mnie na 30 tys. grzywny”Czytaj też:

Walczył o praworządność w Polsce i na Węgrzech. Teraz tłumaczy się z prania brudnych pieniędzy