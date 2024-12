Gorący początek kampanii. „Może pojawić się podobny mechanizm jak w USA”

Karol Nawrocki narzucił mordercze tempo od początku tej kampanii, wydaje się, że wszędzie go pełno, a co więcej – nabiera politycznego luzu. Być może rzeczywiście – jak pisaliśmy niedawno w Niedyskrecjach parlamentarnych – jego sztab postanowił zmęczyć fizycznie głównego rywala Nawrockiego czyli Rafała Trzaskowskiego, który podobno ma gorszą kondycję od prezesa IPN. A być może chodzi tylko o to, że słaba rozpoznawalność kandydata popieranego przez PiS i jego niewielkie obycie polityczne zmusza do aktywności, bo tylko w ten sposób można przebić się do świadomości Polaków.

Pewne jest, że kampania – nie tylko Nawrockiego – ruszyła z przytupem, choć oficjalnie zacznie się dopiero w połowie stycznia.

Niebezpieczne związki Nawrockiego

Przed nominacją PiS dla Nawrockiego, w obozie partii rządzących można było usłyszeć, że prezes IPN nie powinien być kandydatem na prezydenta, bo media liberalno-lewicowe zechcą zamilczeć tę kandydaturę. Że tylko Przemysław Czarnek jako kontrowersyjny polityk, z dużym bagażem i skłonnością do wypowiadania szokujących opinii, ma szansę przykuć uwagę mediów głównego nurtu.

Jak się okazało, wystarczył jeden anonimowy raport o podejrzanych znajomościach Nawrockiego z ludźmi z trójmiejskiego półświatka, by od tygodnia opinia publiczna była epatowana tekstami, wystąpieniami i konferencjami prasowymi na ten temat.

Gdyby tego raportu nie było, to PiS powinno go wymyślić, żeby zbudować rozpoznawalność popieranego przez siebie kandydata. Słaba rozpoznawalność jest bowiem największym problemem Nawrockiego.