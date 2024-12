Kolęda 2024. Jak się przygotować? Tych przedmiotów nie może zabraknąć

Wizyty duszpasterskie, tzw. kolęda, mogą odbywać się w dwóch formułach. Albo księża próbują dotrzeć do wszystkich parafian, chodząc od drzwi do drzwi, albo odwiedzają tylko tych wiernych, którzy wypełnią specjalny formularz.

„Za organizację wizyty duszpasterskiej odpowiedzialny jest miejscowy ksiądz proboszcz, chyba, że w danej diecezji zostały wydane jakieś szczególne rozporządzenia przez biskupa diecezjalnego. Konferencja Episkopatu Polski nie wydaje wytycznych dotyczących przeprowadzania wizyt duszpasterskich” – poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski w komunikacie przesłanym do redakcji „Wprost”.

Kolęda 2024. Tych przedmiotów nie może zabraknąć

Osoby, które decydują się na przyjęcie księdza, zastanawiają się, w jaki sposób należy przygotować się do tej wizyty. O jakich przedmiotach trzeba pamiętać?

„Powinien być krzyż, świece, woda święcona, Pismo Święte, jeśli jest w domu. Wodę święconą i kropidło ma często ze sobą kapłan, warto jednak – jak mówią księża – mieć ją również w mieszkaniu. Woda święcona rozprowadzana jest zwykle w parafiach w okresie wielkanocnym. Jeśli ktoś jej nie ma, księża sugerują, by poprosić o nią w zakrystii, przynosząc własne naczynie” – podpowiada portal niedziela.pl.

Kolęda 2024/2025. Ile włożyć do koperty? Ksiądz nie pozostawia złudzeń

W kontekście wizyt duszpasterskich pojawia się również wątek finansowy. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiał ks. Adrian Chojnicki. Ile trzeba włożyć do koperty? – Kochani, ofiara jest dobrowolna. Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to ją daje, jeżeli ktoś nie chce jej złożyć, to jej po prostu nie daje – podkreślił w nagraniu opublikowanym na TikToku.

Jak dodał, kolęda stwarza możliwość do lepszego poznawania się księży z parafianami. Ksiądz podkreślił, że przyjmowanie księdza po kolędzie jest sprawą dobrowolną, ale jednocześnie zaznaczył, że „jest wiele osób, które chcą wpuścić kolędę, dlatego że kolęda jest przyjęciem błogosławieństwa”. – Ksiądz przychodzi po to, żeby odmówić modlitwę razem z rodziną, po to, żeby oddać dom w ręce Pana Boga – zaznaczył ks. Chojnicki.

