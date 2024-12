Fatalne warunki atmosferyczne przy granicy. Zablokowano jedno z przejść

Ciężarówki jadące do Czech muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Te spowodowane są warunkami atmosferycznymi i potrwają co najmniej do godz. 18.

Jadące do Czech przez Harrachow ciężarówki muszą wybrać inną drogę. „Z uwagi na słabe warunki atmosferyczne zostało zamknięte przejście graniczne dla pojazdów ciężarowych” – informuje w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przejazd dla ciężarówek w Harrachow zablokowany Komunikat o zamknięciu przejścia granicznego między Jakuszycami a Harrachowem pojawił się w piątek o godz. 8.55. Jeszcze niedawno wskazywano, że odwołanie blokady nastąpi o godz. 14, jednak nastąpiło przesunięcie o cztery godziny. Na ten moment wskazywana jest godz. 18. Do czasu otwarcia przejścia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad proponuje wybór innej trasy. „Sugerowany przejazd dla pojazdów ciężarowych w kierunku Czech jest możliwy przejściem granicznym zlokalizowanym na drodze krajowej nr 8 Kudowa – Słone” – czytamy w komunikacie. Zamknięcie drogi dla ciężarówek poprzedziły opublikowane wcześniej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które przewidywały na piątek w górach intensywne opady śniegu. Polskę czeka zmiana pogody W niektórych regionach – przykładowo na Przedgórzu Sudeckim, na terenach leżących powyżej 800 metrów nad poziomem morza – synoptycy mówili nawet o liczącej 10 centymetrów pokrywie śnieżnej. Analogicznie w Sudetach wskazywano na 15 centymetrów, a w Tatrach i Bieszczadach na 5 centymetrów. Góry nie są jedynym miejsce, w którym będziemy mogli odczuć zmiany pogody. – W najbliższych dniach znajdziemy się pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia zwanych rodziną cyklonalną. Będą one dynamicznie zmieniały warunki atmosferyczne – informował synoptyk portalu tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. Wspomniany przez synoptyka niż Vivien będzie miał wpływ na weekendową pogodę w naszym kraju. – Nie bez znaczenia będzie też wyż rosyjski Dustin, który skutecznie zablokuje przemieszczanie się stref frontowych dalej na wschód od Polski – wskazywał Wakszyński. Czytaj też:

