Wypadek na A4. Na miejscu pracują służby, występują duże utrudnienia

Wypadek miał miejsce w piątek nad ranem. na 470. kilometrze autostrady A4 w kierunku Krakowa między węzłami Tarnów-Mościce i Brzesko. „Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Krakowa oraz lewy pas jezdni w kierunku Rzeszowa” – przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W zdarzeniu udział brały trzy samochody

Na nagraniu udostępnionym na Facebookowej grupie „Utrudnienia A4 Małopolska” widać stojący w poprzek lewego pasa autostrady niemal doszczętnie zniszczony samochód. Jak informuje „112Tarnow.pl – Tarnowski Portal Ratowniczy”, to nie jedyny samochód, który brał udział w zdarzeniu.

„Na autostradzie A4 w kierunku Krakowa na 470 km (w. Tarnów-Mościce – w. Brzesko) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów. Jedna osoba poszkodowana, po ewakuacji przez strażaków z wnętrza pojazdu, znajduję się pod opieką ratowników ZRM” – czytamy.

Na miejsce wezwano Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Tarnowa i Brzeska. Ponadto w akcji udział biorą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie, ratownicy medyczni i policja.

Na ten moment nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.

Kolejny wypadek na A4 6 grudnia

To nie jedyny wypadek, do którego doszło dzisiaj na autostradzie A4. Około godz. 1 w nocy w okolicach zjazdu na Łagiewniki, doszło do zdarzenia z udziałem samochodu dostawczego. „Kierujący pojazdem z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w bariery ochronne” – informował portal „Małopolska Alarmowo”.

Czytaj też:

Tak Łukasz Ż. ma zachowywać się w areszcie. Na nic zdawać mają się karyCzytaj też:

Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. „Do zobaczenia w sądzie”