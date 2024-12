Tusk przygotował grunt Trzaskowskiemu. „Jest kandydatem niezależnym i obywatelskim”

Gliwicka konwencja KO od dłuższego czasu zapowiadana była jako duże wydarzenie. Wiadomo było, że będzie to oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Przewodniczący partii Donald Tusk zadbał o to, by kandydat na prezydenta został odpowiednio ciepło przyjęty.

Tusk krytycznie o Nawrockim: Wysyłam wielkie ostrzeżenie

– Zachowajcie siły dla głównego bohatera dzisiejszego południa – mówił do witających go działaczy. – To naprawdę bardzo ważny dzień, bardzo ważna chwila. W życiu chyba każdej i każdego z nas, nie tylko w tej sali, to chwila historyczna, ponieważ znowu, jak już kilka razy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, będą rozstrzygały się losy naszej ojczyzny – zaznaczał.

Następnie premier przeszedł do punktowania kontrkandydata, popieranego przez PiS. – Nie jest dzisiaj moją rolą prowadzenie jakiejś brutalnej kampanii. Moją rolą jako premiera jest wysłanie dzisiaj do całej Polski wielkiego ostrzeżenia – mówił Tusk.

– Czy naprawdę chcemy mieć prezydenta, który nieprzypadkowo złapany przez fotoreporterów, ale z wielką dumą i satysfakcją fotografuje się z gangsterami? Jestem z Gdańska, mało kto zna dobrze Gdańsk tak, jak ja. Ale dobrze wiem, też się domyślacie, jak długa może być lista tych, których Konrad Nawrocki może chciałby ułaskawić. Mamy i tak złe doświadczenia z prezydentem PiS-u Andrzejem Dudą, jeśli chodzi o ułaskawienia – zwracał uwagę.

Tusk: Trzaskowski jest kandydatem niezależnym i obywatelskim

– Powiem teraz coś, co jest naprawdę serio, w przeciwieństwie do niektórych, którzy używają tych słów, które za chwilę wypowiem, niczym jakiegoś ponurego dowcipu. Rafał Trzaskowski jest kandydatem niezależnym i obywatelskim – oświadczył.

– Rafał Trzaskowski zdobył poparcie tysięcy ludzi w twardej, uczciwej konkurencji, z kandydatem bardzo dobrym, jakim był Radek Sikorski, podkreślając w ten sposób, że już na początku tej drogi jego mandat jest dużo silniejszy, niż wybór przywódcy czy szefa partii, czy jakiejś instytucji partyjnej – zwracał uwagę.

Premier podkreślał następnie, jak ważny jest w obecnej sytuacji geopolitycznej współpracujący z rządem prezydent. Tym samym wskazał na problemy, jakie dla przeprowadzania reform stwarzał Andrzej Duda, a w przyszłości mógłby stwarzać kandydat wskazany przez PiS.

„Trzaskowski jest patriotą”

– Z całą pewnością cały następny rok, dwa lata będą kluczowe – chodzi tu o wojnę i pokój. Bezpieczeństwo i śmiertelne ryzyka, jakie czają się na świecie, niestety także blisko naszych granic. Dlatego prezydent Rafał Trzaskowski jest naszym wyborem, bo dla nas słowo „bezpieczeństwo” naprawdę coś znaczy – przekonywał.

– Rafał Trzaskowski, nie musi nikomu udowadniać patriotyzmu, nie musi krzyczeć, nie musi udawać pustych sloganów, Rafał Trzaskowski jest nowoczesnym patriotą, jest najlepszym przykładem nowoczesnego polskiego patriotyzmu – zapewniał Tusk. Stwierdził też, że jest to jedyny człowiek na scenie politycznej, który może pojednać Polaków.

