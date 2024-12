Poznań. 68-latek przebrał się za kobietę. Miał niecny plan

W ubiegłym tygodniu policjanci z Poznania otrzymali zgłoszenie, że może dojść do oszustwa podczas sprzedaży mieszkania. Mundurowi udali się we wskazane miejsce, a tam zastali jedynie agenta nieruchomości, który wezwał pomoc, bo zaniepokoiło go nietypowe zachowanie i wygląd osoby sprzedającej lokal, która uciekła przed przyjazdem policji. Ruszyły poszukiwania.

68-latek przebrał się za kobietę. Chciał sprzedać mieszkanie, które wynajmował

„Wnioski policyjnych śledczych ich samych wprawiły w zdumienie” – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze ustalili, że na początku listopada 68-letni mężczyzna, podszywając się pod policjanta i okazując sfałszowaną legitymację, zawarł umowę na wynajem mieszkania na os. Kosmonautów w Poznaniu. Lokal należał do 61-latki. Kilka tygodni później ten sam mężczyzna, przebierając się za kobietę, aby upodobnić się do właścicielki mieszkania, a także posługując się podrobionym dowodem osobistym, próbował sprzedać mieszkanie, które wynajmował.

„Przebrany za kobietę spotkał się z agentem nieruchomości w celu dobicia targu. Czujny sprzedawca, nie dał wiary oszustowi, spostrzegł, że w wyglądzie osoby podającej się za kobietę jest za dużo cech męskich. Postanowił wówczas porozmawiać z sąsiadami. Dzięki nim skontaktował się z prawdziwą właścicielką mieszkania telefonicznie. Sprawa była jasna. Ktoś się pod nią podszywał. Była niczego nieświadoma. Agent powiadomił policję, ale oszust zdołał uciec” – poinformowała policja.

68-latek usłyszał zarzuty. Grożą mu poważne konsekwencje

Jak się okazało, 68-latek ukrywał się przed odpowiedzialnością w Zielonej Górze. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pomieszczenia, które zajmował mężczyzna, zostały przeszukane. Zabezpieczono m.in. sfałszowane dowody osobiste, zdjęcia i legitymację policyjną, a także telefony komórkowe oraz gotówkę. Znaleziono również peruki i damską odzież.

68-latek usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa o znacznej wartości, podszywania się pod inną osobę oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Wcześniej był już karany za przestępstwa o podobnym charakterze. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

