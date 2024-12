Zaginięcie Beaty Klimek. Partnerka jej męża wypowiedziała się na temat dzieci

W momencie zaginięcia Beaty Klimek, jej mąż był z kobietą w trakcie rozwodu. Para dążyła do rozstania po 26 latach małżeństwa, nie mieszkała ze sobą, a Jan Klimek związał się już z nową partnerką i wyprowadził z nią do pobliskiego miasta.

Zaginięcie Beaty Klimek. Co z dziećmi?

W związku z przeszłością partnerki Jana Klimka, wśród lokalnych mieszkańców aż huczy od plotek. Agnieszka B. oraz Jan Klimek stanowczo jednak zaprzeczają, by mieli cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Beaty Klimek. Teraz w rozmowie z „Faktem” kobieta wypowiedziała się na temat dzieci Jana Klimka, którymi opiekuje się obecnie siostra zaginionej.

– Janek jest bardzo dobrym człowiekiem, kocha te dzieci. On krzywdy im nie robił. Ludzie i rodzina ze strony pani Beaty zrobili z niego mordercę i kata, a to nieprawda – mówiła.

– Rodzice Janka to też bardzo dobrzy ludzie. Bardzo kochają swoje dzieci, wnuki. Walczymy o odebranie dzieci. Złożyliśmy w tej sprawie wniosek do Sądu Okręgowego w Szczecinie i od dwóch miesięcy czekamy na odpowiedź – dodawała.

Co więcej, Agnieszka B. po raz kolejny oskarżyła Beatę Klimek o złe traktowanie dzieci. – Jak przyjeżdżałam na weekend z partnerem, to tylko słyszałam wiecznie, jak krzyczała na dzieci – stwierdziła.

– One uciekały na dół do dziadków, a ona zakazywała im przychodzenia do nich. Ograniczała kontakt z ojcem. Jak Janek chciał spędzać czas z dziećmi, to je wołała i gdzieś zawsze jechała – opowiadała.

Rodzina Beaty Klimek twierdzi z kolei, że od czasu zaginięcia 47-latki jej mąż w ogóle nie kontaktuje się ze swoimi dziećmi. One z kolei rzekomo wcale o niego nie pytają.

Zaginięcie Beaty Klimek

Beata Klimek, 47-letnia mieszkanka gminy Łobez, ostatni raz była widziana 7 października 2024 roku. Tego dnia, około godziny 7:00 rano, odprowadziła swoje troje dzieci na autobus do szkoły. Następnie miała udać się do pracy na godzinę 8:00. Nigdy jednak do niej nie dotarła.

