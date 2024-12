Nawet 80 km/h. IMGW wydało liczne ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę wydał pierwsze ostrzeżenia meteorologiczne. Ostrzeżenia te dotyczą głównie regionów północnych i południowych, gdzie spodziewane są silne porywy wiatru. W kolejnych dniach ma być jeszcze gorzej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwa:

Podkarpackie: powiaty bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski;

Małopolskie: powiat gorlicki;

Pomorskie: powiaty pucki, wejherowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk;

Zachodniopomorskie: powiaty sławieński, koszaliński, kołobrzeski, gryficki oraz miasta Koszalin i Kołobrzeg.

W tych regionach prędkość wiatru może osiągnąć 40-50 kilometrów na godzinę, a w porywach dochodząc nawet do 75-80 kilometrów na godzinę. Na południu kraju niebezpieczna pogoda ma utrzymać się do soboty do godziny 15:00, podczas gdy na północy silny wiatr zacznie występować od godziny 18:00 w sobotę i potrwa do południa w niedzielę.

Prognoza zagrożeń IMGW na weekend

Na sobotę IMGW przewiduje kolejne ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla nadmorskich powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Niedziela przyniesie jeszcze bardziej niekorzystne warunki pogodowe. Ostrzeżenia drugiego stopnia mogą objąć nadmorskie powiaty w województwach:

Zachodniopomorskie;

Pomorskie;

Warmińsko-Mazurskie: powiaty elbląski, Elbląg i braniewski.

Pozostałe powiaty w tych województwach, jak również regiony Kujaw i Warmii i Mazur, mogą znaleźć się pod ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Dodatkowo na południu województwa śląskiego spodziewane są marznące opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, które mogą powodować oblodzenia i utrudnienia w ruchu drogowym.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek warunki atmosferyczne będą jeszcze bardziej niebezpieczne. Silny wiatr ma objąć niemal cały kraj, a dla powiatów nadmorskich województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz północnych części województwa warmińsko-mazurskiego utrzymane będą ostrzeżenia drugiego stopnia.

Na pozostałym obszarze Polski IMGW planuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia.

Na południu kraju, w województwach małopolskim i podkarpackim, możliwe są marznące opady, które mogą dodatkowo pogorszyć sytuację na drogach.

