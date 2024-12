Tragiczna śmierć 32-letniego burmistrza. Obok leżało ciało jego ojca

Zawiadomienie o dwóch nieprzytomnych osobach w domu jednorodzinnym w Palczewie, ojcu i synie, wpłynęło do straży pożarnej w niedzielę o godzinie 13.34. Służby wezwał brat burmistrza, który wchodząc do domu rodzinnego poczuł dym.

Służby podejrzewały zatrucie czadem. – Okazało się, że nieprzytomni mężczyźni już nie żyją. Jeden miał 67 lat, drugi 32. To ojciec i syn – powiedział cytowany przez TVN młodszy brygadier Michał Sochaczewski z Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

– Gdy przybyliśmy na miejsce, była tam już policja. Okna domu były pootwierane, pomieszczenia przewietrzone. Nasze detektory nie wykryły podwyższonego stężenia tlenku węgla – przekazał strażak.

Służby podejrzewają nocne zatrucie czadem

Na to, że powodem śmierci mężczyzn było zatrucie czadem, wskazują okoliczności. Poza tym, że brat i ojciec ofiar czuł wchodząc do domu dym, to sam budynek, w którym doszło do tragedii, opalany jest nieposiadającym automatycznego podajnika piecem na paliwo stałe, do którego trzeba regularnie dokładać opał, a kiedy straż przyjechała na miejsce, palenisko było wygaszone, a temperatura pieca wynosiła 12 stopni Celsjusza

Wszystkie te czynniki wskazują na to, że do zatrucia mogło dojść w nocy. – Młodszy z mężczyzn leżał w łazience, która znajduje się w sąsiedztwie kotłowni. Starszy był w pokoju, w łóżku – przekazał cytowany przez TVN24 strażak.

Ochotnicza Straż Pożarna żegna burmistrza

Krystian Betliński burmistrzem został w tym roku, startując z lokalnego komitetu. Zanim Piotrkowa Kujawskiego objął stanowisko, uczył w szkole podstawowej w Piotrkowie Kujawskim. „Zostaną z nami wspomnienia a także obraz dobrego człowieka, jakim był Krystian Betliński” – żegna mężczyznę piotrkowska Ochotnicza Straż Pożarna.

