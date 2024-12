Kobieta potrącona przez dwa samochody. Wcześniej miała kolizję z własną matką

Do tragedii doszło na drodze powiatowej 2235G. W poniedziałek 16 grudnia przed godziną 7 rano w miejscowości Błotnik w gminie Cedry Wielkie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Pierwszym jechała 23-letnia kobieta (media podawały wcześniej, że była to 30-latka), drugim podróżowała jej matka. Młodsza z kobiet miała zatrzymać się, bo zobaczyła na drodze kawałek blachy. Wtedy doszło do kolizji.

Błotnik. Nowe informacje ws. tragicznego wypadku

Po zderzeniu, 23-latka opuściła swój pojazd. Wtedy najechał na nią nissan z 32-letnim kierowcą, a następnie opel, prowadzony przez 27-latka. Miejscowa policja przekazała reporterom RMF FM, że potrąconej dwukrotnie kobiety nie udało się uratować.

Jak podawała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim, na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim i naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

„Mundurowi ustalają okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku, sporządzają oględziny pojazdów, miejsca zdarzenia oraz dokumentację fotograficzną” – czytamy w oświadczeniu służb.

