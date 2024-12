Dementi ws. odszkodowania dla rodziny zmarłego żołnierza na granicy. Skąd kwota 36 tys. zł brutto?

W sieci pojawiły się informacje o wynoszącym 36 tys. zł brutto odszkodowaniu dla rodziny Mateusza Sitka – żołnierza, który zginął po tym, jak został ugodzony nożem na granicy polsko-białoruskiej. Kwotę porównano z zadośćuczynieniem wynoszącym 40 tys. zł, które Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał Etiopczykowi za niesłuszne umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wysokość odszkodowania dla rodziny zmarłego żołnierza na granicy. Fakty okazały się zupełnie inne

Informację ws. odszkodowania za śmierć sierż. Sitka stanowczo zdementowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i 1. Warszawska Brygada Pancerna im. generała Tadeusza Kościuszki, gdzie służył żołnierz. „Z szacunku dla rodziny i bliskich nie ujawniamy szczegółowych informacji ani kwot związanych z tą sprawą, jednak pragniemy podkreślić, że są one znacznie wyższe (zgodnie z zapisami Ustawy o Obronie Ojczyzny). Prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji” – podkreślono.

Portal Demagog, walczący z fałszywymi informacjami i dezinformacją w internecie, sprawdził skąd pojawiła się kwota o odszkodowaniu wynoszącym 36 tys. zł brutto. W połowie czerwca błędnie podano, że zadośćuczynienie wynosi wysokość sześciomiesięcznego wynagrodzenia żołnierza określonego w ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Odszkodowanie dla rodziny za śmierć żołnierza Mateusza Sitka. Wiadomo, ile naprawdę może wynosić

Wówczas funkcjonowała jednak ustawa o obronie ojczyzny. Zgodnie z przepisami jednorazowe odszkodowanie nie jest ustalane na podstawie pensji żołnierza, tylko przez wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. W 2023 r. wyniosło ono 7155,48 zł. Wysokość odszkodowania zależy od liczby osób, którym przysługuje.

Jeśli jest to jedna osoba, to wynosi 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku, gdy dotyczy małżonka lub dziecka. W 2024 r. kwota w takim wypadku wyniosłaby ok. 128 tys. złotych. Z kolei dla innego członka rodziny jest to dziewięciokrotność. Stawki są jednak inne, gdy uprawnionych do zadośćuczynienia jest więcej osób, a dodatkowo minister obrony narodowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać większe odszkodowanie.