Najnowszy sondaż ws. kolędy. Jaką kwotę Polacy chcą dać księdzu „do koperty”?

Eksperci Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna sprawdzili, ile Polacy zamierzają przekazać księdzu podczas kolędy – poinformowała Wirtualna Polska. 11 proc. ankietowanych wskazało, że myśli o kwocie poniżej 40 złotych. Pułap od 40 do 60 zł wskazywało 32 proc. respondentów. Najczęściej wybieraną opcją była kwota od 60 do 100 zł. Kolejne widełki wynoszące od 100 do 150 zł oraz powyżej 150 zł wskazało po 12 proc. Polaków.

Kolęda 2024. Ile Polacy zamierzają przekazać księdzu? Wyniki najnowszego sondażu

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 22-24 listopada 2024 roku. Próba liczyła 507 osób, a jej struktura została dobrana kwotowo, aby odpowiadać reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej pod względem płci, wieku oraz wielkości miejsca zamieszkania. Badanie zrealizowano metodą CAWI.

Przy tej okazji warto wskazać badanie SW Research przeprowadzone na zlecenie „Wprost”. Według sondażu księdza po kolędzie zamierza przyjąć 48,9 proc. uczestników badania. Na „nie” było 37,7 proc. Polaków. Kolejne 13,4 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie podać swoich zamiarów.

Kto częściej przyjmie duchownego w ramach wizyty duszpasterskiej? Znamy szczegóły

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące sondażu, to częściej duchownego w ramach wizyty duszpasterskiej planują przyjąć (52,3 proc.) niż kobiety (45,9 proc.). W przypadku poszczególnych grup wiekowych to księdza po kolędzie zamierza przyjąć 58,1 proc. osób poniżej 24. roku, co jest najwyższym odsetkiem. Najmniej pozytywnie do wizyty duszpasterskiej nastawione są osoby w wieku od 25 do 34 lat. W tym przedziale wiekowym księdza planuje przyjąć tylko 39,6 proc. badanych.

Wizyta duszpasterska 2024. Kiedy rozpoczyna się kolęda?