Lekarze odkryli ślady pobicia na ciele niemowlęcia. Szokująca prawda wyszła na jaw

Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przemocy wobec chłopca złożył personel medyczny, co natychmiast uruchomiło działania policji. Jak ustalili dziennikarze TVN24, w związku z tym zdarzeniem zatrzymana została matka dziecka.

Problemy rodzinne i podejrzenie przemocy

Jako pierwsze o sprawie poinformowało radio RMF FM. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez dziennikarkę Anetę Łuczkowską, w domu rodzinnym dziecka występował problem z nadużywaniem alkoholu. Obecnie sprawą zajmuje się policja w Gryficach, bowiem to z tego powiatu pochodzi rodzina chłopca.

Według ustaleń portalu TVN24, ojciec dziecka zgłosił się z chłopcem do szpitala z powodu infekcji. Dopiero podczas badań lekarze odkryli ślady mogące wskazywać na stosowanie przemocy. – Dziecko trafiło do szpitala z powodu infekcji i dopiero podczas badań okazało się, że ma ślady przemocy. Lekarze zgłosili to policji – poinformował komisarz Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, młodsza aspirant Natalia Gogosza potwierdziła, że personel medyczny szpitala złożył oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przemocy fizycznej przez matkę wobec 13-miesięcznego chłopca. Matka została zatrzymana, lecz jak dotąd nie postawiono jej żadnych zarzutów.

To kolejny dziecięcy dramat w ostatnim czasie

W ciągu ostatnich tygodni polską opinię publiczną poruszyła historia głodzonej 3-latki. Do szpitala w Zielonej Górze Helenka trafiła w niedzielę 15 grudnia. 3,5-letnie dziecko było skrajnie wygłodzone, ważyło zaledwie 8 kilogramów. Helenkę na nocną świąteczną opiekę zdrowotną w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przywieźli sami rodzice. To oni mieli doprowadzić dziewczynkę do takiego stanu.

– Z tego co ustaliliśmy, to rodzice wprowadzali rodzaj restrykcyjnej diety opartej na owocach, głównie na winogronach. Oprócz tego była też karmiona piersią. Dziewczynka trafiła na oddział intensywnej terapii medycznej. Została nawodniona, wdrożono żywienie dojelitowe i dożylne – przekazała Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka prasowa szpitala w Zielonej Górze.

Czytaj też:

Trzylatka z wagą niemowlęcia. Dietetyk dla „Wprost”: „Niedożywienie jest teraz powszechnym problemem”Czytaj też:

Koszmar głodzonej Helenki. Sąd zdecydował o przyszłości rodziców