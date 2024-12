Zmiana w rządzie Tuska. Polityk podał się do dymisji

Ministerstwo Kultury poinformowało w Sylwestra o dymisji w rządzie Donalda Tuska. We wtorek 31 grudnia Andrzej Wyrobiec złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska na ręce premiera. Powody dymisji nie zostały podane do publicznej wiadomości. Resort kultury przekazał jedynie, że w związku z rezygnacją nadzór nad departamentami, które koordynował, przejmie ministra Hanna Wróblewska.

Andrzej Wyrobiec – kim jest?

Andrzej Wyrobiec jest absolwentem Historii i Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse.

W swojej karierze zawodowej zajmował się różnymi dziedzinami: prowadził działalność gospodarczą, był prokurentem oraz członkiem zarządu w agencji reklamowej. W latach 2002-2006 zasiadał w radzie nadzorczej Radia Kraków, natomiast w latach 2007–2009 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej MPL Kraków – Balice. W swoim CV Andrzej Wyrobiec ma także pracę na stanowisku radcy Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w latach 2005–2014.

Andrzej Wyrobiec – sylwetka byłego wiceministra

Swoją przygodę z polityką rozpoczął w 1991 roku. To właśnie wtedy wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W przeszłości był także członkiem Unii Wolności. Od 2001 roku należy do Platformy Obywatelskiej. Dziewięć lat później został pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od 2010 do 2013 roku był sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej.

W latach 2014-2015 Andrzej Wyrobiec był wiceministrem kultury. Później pracował m.in. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Teatrze Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie.

