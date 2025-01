Bójki i awantury na Krupówkach. Tak wyglądał Sylwester w Zakopanem

W ubiegłych latach Zakopane hucznie świętowało nadejście nowego roku. TVP organizowała w mieście zabawę sylwestrową, która przyciągała tłumy imprezowiczów z różnych zakątków Polski. W tym roku telewizja publiczna przeniosła swój koncert do Chorzowa. Mimo tego na Podhalu pojawiły się tłumy turystów.

Z szacunkowych danych zakopiańskiej policji wynika, że w centrum miasta w sylwestrową noc bawiło się ponad 20 tys. osób. Mieszkańcy miasta oraz turyści witali nowy rok także na koncercie na Równi Krupowej, w którym wzięło udział około 12 tys. osób. Na scenie wystąpili m.in. Brathanki, Future Folk oraz Skaldowie.

Z raportu lokalnych służb wynika, że ostatnia noc w roku w okolicach miejsca, gdzie odbywał się koncert, upłynęła dość spokojnie. Podczas koncertu policja nie odnotowała żadnych poważnych zdarzeń. Najwięcej, bo aż kilkadziesiąt interwencji zostało podjętych w stosunku do osób odpalających fajerwerki w miejscach publicznych.

Zakopane. Pijani turyści awanturowali się na Krupówkach

Nieco inaczej sytuacja wyglądała na Krupówkach. Tutaj odnotowano znacznie więcej bójek i awantur. – Zdarzenia te nasiliły się po zakończeniu koncertu. Około 1 w nocy mnóstwo osób ruszyło na Krupówki. Łącznie w powiecie tatrzańskim od godziny 16 policjanci podjęli 99 interwencji – przekazał Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

– Najczęściej odnotowywane to awantury, sprzeczki, drobne kradzieże, zachowania autodestrukcyjne, zakłócenia porządku i ciszy nocnej oraz zagubienia dzieci. Wiele podejmowanych interwencji związanych było z irracjonalnym zachowaniem osób pod wpływem alkoholu – wyliczał funkcjonariusz. Roman Wieczorek dodał, że wielu nietrzeźwym osobom policjanci pomagali odnaleźć miejsce zakwaterowania, a w innych przypadkach zatrzymywali do wytrzeźwienia ratując ich tym samym przed wychłodzeniem. – Do wczesnych godzin porannych policjanci reagowali na liczne zakłócenia porządku publicznego i awantury nie dopuszczając tym samym do ich eskalacji – podkreślił.

