Szefowa Kancelarii Prezydenta nie ma wątpliwości: Minister Domański ma wykonać decyzję

Szefowa KPRP Małgorzata Paprocka na antenie Polsat News jednoznacznie stwierdzała, że wypłata pieniędzy dla PiS powinna nastąpić niezwłocznie. – Andrzej Domański ma do wykonania tylko jedną decyzję, nie może jej zakwestionować, nie ma do tego żadnych podstaw prawnych – mówiła o rozstrzygnięciu PKW w sprawie pieniędzy dla PiS.

Prezydencka minister o ruchu Domańskiego

– Ja zdaję sobie sprawę, że jest pod ogromną presją polityczną, przede wszystkim swojego własnego obozu, ale to on ponosi teraz odpowiedzialność za to, czy działa zgodnie z prawem, czy działa legalnie – podkreślała. Przypomniała, że ten sam minister obiecał, że będzie respektował uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

W jej ocenie Andrzej Domański musi mieć świadomość, że brak wykonania decyzji PKW byłby złamaniem prawa. – Prędzej czy później musi ponieść za to odpowiedzialność karną – zauważała. Stwierdziła też, że minister finansów z pewnością ulega naciskom ze strony premiera Donalda Tuska.

Paprocka: Sprawa jest zero-jedynkowa

– Sprawa jest z perspektywy prawnej absolutnie zero-jedynkowa, pan minister nie ma tu pola manewru. Pytanie, czy będzie chciał ryzykować ponoszenie w przyszłości bardzo poważnej odpowiedzialności, tylko i wyłącznie pod dyktando premiera, który przecież nie jest w stanie wyłączyć obowiązywania w Polsce porządku prawnego, choć pewnie ma takie ambicje – zauważała Paprocka.

Mówiąc o odpowiedzialności karnej, prezydencka minister wskazywała na art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Taki czyn podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dodawała, że wstrzymywanie subwencji dla PiS to kwestia czysto polityczna i „uderzająca w fundamenty demokracji próba walki z opozycją”.

Paprocka o propozycji Hołowni

Paprocka skomentowała też pomysł Szymona Hołowni, by uchwalić ustawę incydentalną, zakładającą kompromis w sporze o działalność Sądu Najwyższego. – Krótko przed świętami odbyło się spotkanie pana prezydenta z panem marszałkiem Hołownią. Pan marszałek przedstawiał taką propozycję, ale dosłownie w kilka godzin po spotkaniu pojawiły się głosy, i ze strony Platformy Obywatelskiej, że w takim kształcie tego rozwiązania nie poprze – zwracała uwagę.

