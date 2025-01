Romanowski swoją ucieczkę planował od miesięcy. Opowiedział o tym w nowym wywiadzie

Marcin Romanowski o uzyskaniu azylu politycznego poinformował polską opinię publiczną 19 grudnia poprzez swojego pełnomocnika Bartosza Lewandowskiego. Władze naszego kraju chcą pociągnąć go do odpowiedzialności w związku z rzekomymi nieprawidłowościami przy zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, za posłem wystawiono też list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania.

Marcin Romanowski czuł się prześladowany

W najnowszym wywiadzie dla wPolsce24 Romanowski podkreślał, że na Węgrzech czuje się bezpiecznie i nie przewiduje, by miał zostać np. porwany i przewieziony do Polski, jak sugerował m.in. były premier Leszek Miller. – Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj mogę skuteczniej walczyć z bezprawiem, z którym mamy do czynienia w Polsce – mówił poseł PiS.

– Decyzja, aby udać się na emigrację nie była łatwa. (…) Z powodu zawodowych i osobistych pewnie łatwiej było „dać się zamknąć” do aresztu, odsiedzieć swoje, ale im dłużej tutaj przebywam, tym jednak bardziej jestem przekonany, że decyzja była słuszna – podkreślał Romanowski. Był minister przyznaje, że czuł się w Polsce prześladowany.

– Doszło do bezprawnego pozbawienia mnie wolności, a następnie ci sami ludzie, którzy podejmowali w tej sprawie decyzje nawet nie zostali wyłączeni od tej sprawy – mówił. – Ci sami ludzie nadal prowadzą postępowanie stawiając mi zarzuty i próbując mnie aresztować. I to tylko jeden z kilkudziesięciu przykładów złamania prawa – zaznaczał.

Romanowski o wyjeździe z kraju i wniosku azylowym

Opowiedział też o decyzji, dotyczącej ucieczki z kraju. – To rzeczywiście była decyzja, która na początku nie była w pełni ukształtowana, kiedy składałem wniosek azylowy, przełom października,listopada – to był ten czas, kiedy już poważniej, może nie była to ostateczna decyzja, ale kiedy przygotowywałem i składem ten wniosek, który trzeba było złożyć osobiście w Budapeszcie – mówił.

– Przygotowanie 40-stronicowego dokumentu podpartego dziesiątkami załączników w języku angielskim trochę czasu zajęło. Ostateczna decyzja była w ostatnich dniach przed wyjazdem, bo rzeczywiście była ona trudna – dodawał.

Jak stwierdził polityk, głównymi problemami w życiu na Węgrzech jest nieznajomość języka i „oddzielenie” – w domyśle – od rodziny i przyjaciół.

Romanowski grozi pozwami

Polityk PiS zapowiedział też, że będzie sądził się z osobami oskarżającymi go o kradzież. - Wszystkie te środki, co do których mówią media, prokuratura, że zostały rzekomo zdefraudowane, one zostały przeznaczone na projekty dla Fundacji „Profeto” i dla kilku innych organizacji – powtarzał w wywiadzie.

- I wszystkie te projekty zostały zgodnie z harmonogramem zrealizowane. Żadne pieniądze nie zostały zmarnowane. Mówienie w taki sposób kolokwialny, że ktoś coś ukradł albo zdefraudował jest absolutnym kłamstwem i spotka się z odpowiednią odpowiedzią również w formie procesów o naruszenie dóbr osobistych – zapowiadał poseł.



