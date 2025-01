Starcie w Sejmie. Pracownik wPolsce24 obraził dziennikarkę TVP Info

Pracownik prawicowej telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbęk próbował zadać pytania posłowi KO Mariuszowi Witczakowi. Kiedy jednak zbliżył się do polityka z mikrofonem drogę ręką zagrodziła mu dziennikarka TVP Info Magdalena Pernet, która rzuciła: „Nie, nie, nie. Sekunda, kolejka”. – Ale co sekunda, co sekunda? – powiedział Jarząbek, próbując zadać pytanie Witczakowi.

– Ale dlaczego w ogóle przeszkadzasz teraz? My byliśmy tutaj pierwsi – dodał pracownik prawicowej telewizji, zwracając się do dziennikarki. – Nie przeszkadzam ci, tylko jest kolejka – odpowiedziała Pernet. Witczak poinformował Jarząbka, że „nie chce z nim rozmawiać”. – Nie bądź rzecznikiem – rzucił Jarząbek. – Ale ja nie jestem rzecznikiem – broniła się Pernet. – Dobra, to w takim razie nie wtrącać się teraz w moją pracę – stwierdził pracownik wPolsce24.

Poseł KO odmówił rozmowy z pracownikiem prawicowej telewizji. „Nie jest pan dziennikarzem”

– Ale pan jest niekulturalnym człowiekiem. Jestem umówiony z panią redaktor. Z panem nie jestem umówiony i z panem nie będę rozmawiać – zaznaczył polityk Koalicji Obywatelskiej. Jarząbek dopytał, jaki jest tego powód i usłyszał, że „nie jest dziennikarzem”. – Ale to gdzie mam się zgłosić po legitymację prasową w takim razie? Do waszej partii? – mówił Jarząbek. – Do PiS-u – skomentował Witczak.

Pernet próbowała ustawić polityka Koalicji Obywatelskiej pod kamerę, ale pracownik prawicowej telewizji nie odpuszczał. – Dobrze, odejdź – powiedziała. Następnie doszło do krótkiej przepychanki słownej Witczaka z Jarząbkiem, podczas której pracownik prawicowej telewizji usłyszał, że jest „funkcjonariuszem propagandowym” Prawa i Sprawiedliwości. Jarząbek ignorował dziennikarkę, rzucając do posła KO, że „komuna już minęła”.

Kłótnia dziennikarki TVP Info i pracownika wPolsce24 o Mariusza Witczaka. „Jak ty się zachowujesz?”

– Jak ty się zachowujesz? Pracujemy w Sejmie wszyscy wiele lat. Wiemy, jak tu się pracuje. Jest kolejka, przychodzi ktoś do nagrania – tłumaczyła pracownikowi wPolsce24 Pernet. – Ja rozumiem, że pan funkcjonariusz w takim razie ma pierwszeństwo – bronił się Jarząbek. – Kultury trochę blondyna – stwierdził w pewnym momencie pracownik prawicowej telewizji. – Dobra, łysy idź stąd, skoro rozmawiamy na takim poziomie – odpowiedziała dziennikarka.

