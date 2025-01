Karnowski bez litości dla TV Republika. Podsumował sylwestra jednym zdaniem

Telewizja Republika po raz pierwszy w swojej historii zorganizowała imprezę sylwestrową. Koncert plenerowy w Chełmie był emitowany przez stację na żywo. – Nam się wolność należy. Jesteście pięknymi, wolnymi ludźmi. Niech to będzie rok wolności. Republika! Republika! – krzyczał ze sceny wyraźnie podekscytowany szef stacji Tomasz Sakiewicz.

Karnowski kontra Sakiewicz. Poszło o Sylwestra w TV Republika

Jak się okazuje, nie wszyscy podzielają jego entuzjazm. Michał Karnowski wykorzystał sylwestrowy wieczór do tego, aby wbić szpilę swojej konkurencji. Założyciel telewizji wPolsce24 wypomniał TV Republika, że od godziny 20 pokazywała koncert sylwestrowy, przez co widzowie nie mogli zobaczyć wystąpienia Andrzeja Dudy.

„Ważne orędzie noworoczne prezydenta na antenie wPolsce24. Niestety, część stacji prorządowych nie nadała. A niektórym »patriotycznym« tak koncertowanie i pycha uderzyły do głowy, że też miejsca nie znalazły. Ktoś tam fika koziołki...O to w tym wszystkim chodziło?” – dopytywał Michał Karnowski we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

twitter

Andrzej Duda uderzył w Donalda Tuska

Andrzej Duda w swoim noworocznym orędziu zaznaczył, że „jest dumny z tego, jak wiele Polsce i Polakom udało się osiągnąć przez ostatnią dekadę”. Głowa państwa wykorzystała noworoczne orędzie do krytyki rządu Donalda Tuska. – W ostatnim roku pojawiło się wiele niepokojących sygnałów odnoszących się do rozwoju naszego kraju. Rekordowa dziura budżetowa, opóźnienia strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, problemy służby zdrowia i groźba zamykania szpitali – wyliczał prezydent.

W dalszej części orędzia Andrzej Duda stwierdził, że warto zadać sobie pytanie, czy te sprawy były i są priorytetem obecnie rządzącej koalicji. – Niestety, odpowiedź jest negatywna. Skupiono się na pogłębianiu podziałów i wzmacnianiu konfliktów, doprowadzono do chaosu w wymiarze sprawiedliwości i braku bezpieczeństwa prawnego Polaków, a tym samym do osłabienia polskiej demokracji – ocenił.



Czytaj też:

Zgrzyt na Sylwestrze z TV Republika. „Aniu, coś ty?”Czytaj też:

Telewizja Republika obiecuje „niezapomniane przeżycia”. Cena zwala z nóg