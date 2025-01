Pociął nożem 12-latkę z Rzeszowa. Ukrainiec przyznał, że chciał ją zabić

Sprawa sięga listopada 2023 roku. To właśnie wtedy 16-letni Kyrylo H. dopuścił się szokującego czynu. Nastolatek zaatakował nożem 12-latkę, która wyszła do sklepu. Zadał Anastasii kilka ciosów nożem w szyję oraz głowę. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Lekarze przeprowadzili kilka operacji, aby uratować jej życie. Nastolatka nadal ma jednak poważne problemy ze wzrokiem – nie widzi na jedno oko.

Zarówno sprawca napaści, jak i ofiara, to obywatele Ukrainy. Jak podaje TVN24, oboje mieszkali w tym samym bloku w Rzeszowie, jednak się nie znali. Dziewczynka była przypadkową ofiarą 16-latka.

Rzeszów. 16-latek pociął nożem 12-latkę z Ukrainy

W związku z napaścią, rzeszowska Prokuratura Rejonowa wszczęła postępowanie, w wyniku którego Kyrylo H. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania u Anastasii ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy zarzucają mu również grożenie śmiercią innej dziewczynce. Za popełnione czyny grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności. W trakcie składania zeznań Kyrylo H. przyznał, że chciał zabić 12-latkę.

Sprawca ataku na 12-latkę trafił do schroniska dla nieletnich w warunkach wzmożonego nadzoru wychowawczego, gdzie miał sprawiać ogromne problemy. Dyrekcja placówki wielokrotnie zgłaszała prokuraturze, że jest agresywny.

Rzeszów. 18-latek w areszcie po ataku z nożem na 12-latkę

Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie poinformował, że w związku z tym, że Kyrylo H. skończył 18 lat a ponadto jego dotychczasowe zachowanie znacznie odbiegało od normy, skierowano wniosek o przeniesienie go do zakładu karnego dla osób dorosłych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zadecydował, że 18-latek trafi na trzy miesiące do aresztu.

