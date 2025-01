Poszukiwania na ogromną skalę zakończone tragedią. Znaleziono ciało

Pani Marianna zaginęła 7 listopada 2024 roku, gdy udała się do pobliskiego lasu na grzyby. Przypomnijmy, że tego dnia, około godziny 19:00, zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie seniorki na policję. Kobieta miała przy sobie telefon, ale urządzenie było wyłączone. Taka sytuacja nigdy wcześniej się nie zdarzyła.

Do poszukiwań zaangażowano znaczące siły i środki. Przeszukano ponad trzy tysiące hektarów terenu, wykorzystując różnorodny sprzęt, w tym drony z kamerami termowizyjnymi, łodzie, quady oraz helikopter. Intensywne działania trwały do 9 stycznia 2025 roku, kiedy to specjalistyczna grupa policyjna z Wrocławia odnalazła ciało kobiety w lesie niedaleko Golczowic.

Tragiczny finał poszukiwań

Komisarz Katarzyna Matras z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu poinformowała, że na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora i biegłego lekarza sądowego. Ciało zostało przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną ustalone przyczyny śmierci. Policja pod nadzorem prokuratury bada wszystkie okoliczności tej tragedii.

Rodzina pani Marianny z żalem poinformowała o jej śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Witajcie Kochani, jak już pewnie niektórzy z was słyszeli, ze smutkiem chcemy poinformować, że po ponad dwóch miesiącach poszukiwań wczoraj odnaleziono ciało naszej mamy. Jednocześnie po raz kolejny chcemy bardzo podziękować Wam Wszystkim za wsparcie jakie od Was otrzymywaliśmy w tym trudnym dla nas okresie oraz za wszelką pomoc i zaangażowanie przy poszukiwaniach. Wszystkim Wam jesteśmy za to wdzięczni” – napisał syn zmarłej.

Czytaj też:

Szukali jej 53 lata. Udało się dzięki jednemu zdjęciuCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek. Były policjant mówi o trzech wariantach