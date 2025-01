Stanowski wściekł się na Dudę i Tuska. Nie przebierał w słowach

Andrzej Duda skierował list do Kancelarii Premiera. Prezydent domagał się od rządu zapewnienia bezpiecznego pobytu w Polsce Benjamina Netanjahu w związku z decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazów aresztowania m.in. dla premiera Izraela pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych. Prezydentowi chodziło o obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Tym samym Andrzej Duda postawił Donalda Tuska w niezręcznej sytuacji, ponieważ Polska jako sygnatariusz traktatu ustanawiającego MTK, jest zobowiązana do przestrzegania jego orzeczeń, co oznacza również gotowość do pociągnięcia do odpowiedzialności oskarżonych o zbrodnie.

Ochrona dla polityków z Izraela. Tusk tłumaczy

Ostatecznie polskie władze przyjęły uchwałę, w myśl której żaden izraelski polityk, który przyjedzie na uroczystości do Oświęcimia, nie zostanie aresztowany. – Sprawa jest delikatna. Z jednej strony jest werdykt międzynarodowego trybunału, a z drugiej jest dla mnie oczywiste, że premier czy prezydent Izraela powinien mieć pełen prawo i poczucie bezpieczeństwa, jeśli wizytuje obóz koncentracyjny Auschwitz – wyjaśnił Donald Tusk.

Premier dodał, że „cała sprawa nabiera wymiaru politycznej demonstracji, ponieważ Izrael ma być reprezentowany w Polsce przez tamtejszego ministra edukacji”. W poprzednich latach do Auschwitz przylatywał prezydent kraju, nie jego premier.

Stanowski do Dudy i Tuska: To obrzydliwe

Głos w sprawie postanowił zabrać Krzysztof Stanowski. W ocenie założyciela Kanału Zero „fakt, że dwa zwaśnione obozy polityczne znalazły porozumienie dopiero w sprawie udzielenia ochrony człowiekowi oskarżonemu o ludobójstwo, jest obrzydliwy”. „Jest także obrzydliwym to, że ów zbrodniarz miałby być ochroniony podczas ewentualnego przyjazdu do Auschwitz, gdzie obchody miały przypominać o tym, by do ludobójstwa nigdy więcej nie dochodziło” – dodał.

Nawiązując do trwającej od wielu miesięcy wojny na Bliskim Wschodzie, Krzysztof Stanowski stwierdził, że „ Izrael systematycznie, bezwzględnie, z użyciem całej swojej siły militarnej morduje ludzi ściśniętych na kawałku ziemi, ostatniej im jeszcze nieodebranej”. Przy okazji przypomniał, że ofiarą tych mordów padł także polski wolontariusz Damian Soból, który zginął w wyniku ataku rakietowego na konwój humanitarny WCK.

W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych szef Kanału Zero stwierdził, że „matematyka nie kłamie: Izrael morduje cywilów szybciej, skuteczniej i na większą skalę niż Rosja w Ukrainie”.

Stanowski o sprawie Izraela. Padły mocne słowa

„Bomby spadają na przedszkola, szpitale, domy, rozrywane na strzępy są kobiety i dzieci (…) Strefa Gazy, izolowana nawet od pomocy humanitarnej, to współczesne Auschwitz. Wstydem jest zapraszać ludzi, którzy na nowo stawiają obozy zagłady, a hańbą jest gwarantować im ochronę przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości” – wyjaśnił.

Krzysztof Stanowski podkreślił, że „jako Polak czuje się oblany krwią palestyńskich dzieci”. „To polski prezydent i polski premier oblali mnie krwią palestyńskich dzieci. Nie wiem, jak my teraz mamy w Polsce rozmawiać o tym, co jest dobre, a co złe, co moralne, a co nie, ścigać kogokolwiek za cokolwiek. Utraciliśmy zdolność honorową do uganiania się za przestępcami, skoro padamy do stóp ludobójcom” – podsumował.

