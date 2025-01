Śnieżne zamiecie i dramatyczne warunki na drogach w Polsce. IMGW bije na alarm

Synoptycy IMGW wystosowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali zagrożeń, gdzie najwyższy stopień oznacza największe ryzyko.

Ostrzeżenia drugiego stopnia – obfite opady śniegu

Ostrzeżenia o drugim stopniu zagrożenia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczą województw:

małopolskiego, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, limanowskim, nowosądeckim oraz gorlickim,

śląskiego, w powiatach: żywieckim, bielskim, w Bielsku-Białej oraz cieszyńskim.

Prognozy przewidują opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, prowadzące do przyrostu pokrywy śnieżnej o 20–30 centymetrów, a miejscami nawet o 40 centymetrów. Ostrzeżenia wygasną w poniedziałek o godzinie 8:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – intensywne opady śniegu

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla obszarów:

dolnośląskiego, obejmując południowe powiaty (ważne do godziny 16:00 w niedzielę),

śląskiego, z wyłączeniem obszarów objętych alarmami drugiego stopnia (ważne do godziny 20:00 w niedzielę),

podkarpackiego, dla powiatów południowych i zachodnich (ważne do godziny 8:00 w niedzielę),

małopolskiego, z pominięciem regionów z alarmem drugiego stopnia (ważne do godziny 20:00 w niedzielę),

świętokrzyskiego, poza wschodnimi powiatami (ważne do godziny 20:00 w niedzielę).

W tych regionach przewiduje się opady śniegu o intensywności prowadzącej do przyrostu pokrywy śnieżnej o 10–20 centymetrów.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed zamarzaniem nawierzchni dróg i chodników dotyczą województw:

zachodniopomorskiego, w powiatach północnych,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego, w powiatach północnych.

Prognozy wskazują na zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura spadnie od -2 do 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie wyniesie około -3 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 9:00 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – silny wiatr

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim, w północnych i wschodnich powiatach (ważne do godziny 12:00 w niedzielę),

pomorskim, w północnych regionach (ważne do godziny 17:00 w niedzielę),

warmińsko-mazurskim, w zachodnich powiatach (ważne do godziny 17:00 w niedzielę).

Przewiduje się wiatr o prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunku północno-zachodniego i północnego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydano dla województw:

dolnośląskiego, w południowych powiatach,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego, w powiatach południowych,

świętokrzyskiego, z wyłączeniem wschodnich rejonów.

Zawieje i zamiecie będą spowodowane silnym wiatrem (30–40 km/h, w porywach do 60–70 km/h) oraz intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia dla Dolnego Śląska i Podkarpacia są ważne do godziny 20:00 w niedzielę, natomiast na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej – do godziny 10:00 w niedzielę.

