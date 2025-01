Piotr Adamowicz o groźbach dla Owsiaka. „Takie nagonki kończą się tragedią”

Przypomnijmy, że 13 stycznia mija sześć lat od tragicznego ataku na Pawła Adamowicza, ówczesnego prezydenta Gdańska. 13 stycznia 2019 roku został on śmiertelnie ugodzony nożem podczas swojego przemówienia na zakończenie miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. Z ciężkimi obrażeniami trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie zmarł następnego dnia.

Adamowicz: Obecna sytuacja przypomina wydarzenia sprzed sześciu lat

Ostatnie dni przyniosły doniesienia o groźbach śmierci, jakie otrzymuje Jerzy Owsiak. Lider WOŚP sam poinformował o licznych pogróżkach, które zbiegły się w czasie z kampanią medialną prowadzoną przeciw niemu przez prawicową Telewizję Republika.

Według Piotra Adamowicza działania Republiki są zbliżone do tych, które sześć lat temu prowadziła Telewizja Polska wobec jego brata.

— Inne medium, ale wielu ludzi wciąż tych samych. W końcu przeszli z TVP do Republiki — mówi. — To, co się dzieje, niestety przypomina to, co się działo sześć lat temu — dodaje poseł Koalicji Obywatelskiej.

Adamowicz uważa, że ofiarami podobnych nagonkowych kampanii byli nie tylko jego brat, ale również syn posłanki Magdaleny Filiks. — Niestety, takie takie nagonki zbierają żniwo — stwierdził poseł.

Owsiak powinien podjąć kroki prawne?

Zdaniem polityka, Jerzy Owsiak nie powinien pozostawiać tej sprawy bez odpowiedzi. — Ja bym tego nie zostawiał! — podkreśla Adamowicz. Poseł zaznacza także, że podczas zbliżającego się finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak powinien być pod szczególną ochroną.

Polityk podkreśla, że chociaż organizatorzy takich wydarzeń zapewniają ochronę, ale w tej sytuacji służby mundurowe i tajne powinny dodatkowo wspierać WOŚP.

