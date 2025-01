Policja poszukuje tego mężczyzny. Jest podejrzewany o zabójstwo

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poszukują 46-letniego Piotra Jasińskiego, który jest podejrzany o zabójstwo 50-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w sobotę 18 stycznia ok. godz. 19:30. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o awanturze w mieszkaniu przy ul. Pułtuskiej w Ciechanowie. Policjanci udali się we wskazane miejsce i znaleźli 50-letnią kobietę z raną kłutą pleców. Kobieta była reanimowana, ale nie udało jej się uratować.

Piotr Jasiński poszukiwany. Apel policji

„Zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje o poszukiwanym, a w szczególności znają miejsce jego pobytu o kontakt pod numerem alarmowym 112, z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie pod numerem 47 703 12 00, bądź z najbliższą jednostką Policji. Zapewniamy anonimowość osoby informującej” – czytamy w komunikacie KPP w Ciechanowie.

Jednocześnie mundurowi podkreślili, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

