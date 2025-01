Kolejna osoba zatrzymana za groźby wobec Owsiaka. 39-latek usłyszał zarzuty

13 stycznia 2025 r. a portalu społecznościowym „X” (dawny Twitter) został zamieszczony kolejny wpis nawołujący do pozbawienia życia Jerzego Owsiaka. W środę wszczęto w tej sprawie dochodzenie. Policjantom udało się namierzyć ich autora. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Świdnicy. W piątek przeszukano mieszkanie Daniela D., podczas którego zabezpieczono telefon komórkowy.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. 39-latek usłyszał zarzut dotyczący rozpowszechniania treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz gróźb karalnych. Daniel D. przyznał się do popełnienia przestępstwa. Mężczyzna wyjaśnił, że napisał wpis, będąc pod wpływem reakcji po przeczytanie wielu komentarzy dotyczących Jerzego Owsiaka. Nie potrafił jednak wyjaśnić, czego to zrobił. 39-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

Jerzy Owsiak adresatem kolejnych gróźb. 39-latek ze Świdnicy ma zakaz zbliżania się do szefa WOŚP

Prokurator zdecydował się zastosować wobec wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, połączonego z zakazem kontaktowania się i zbliżania się do lidera WOŚP na odległość nie mniejszą niż 100 metrów. Mężczyzna dostał również zakaz wypowiadania się w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz mediów społecznościowych na temat Jerzego Owsiaka, oraz jego działalności związanej z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

39-letni mieszkaniec Świdnicy to kolejna osoba, która usłyszała zarzut związany z kierowaniem gróźb wobec Jerzego Owsiaka. Poprzednio byli to 66-latka z Torunia, 38-latek z Podkarpacia oraz 71-latek z Małopolski. – To sytuacja, która zabiera mi energię i czas, który poświęcamy m.in. na składanie policji kolejnych zawiadomień – komentował ostatnio sprawę lider WOŚP. – Hejt się szybko nakręca. Ktoś napisze coś, co dla innej osoby może być inspiracją do działania. Trzeba reagować – dodał.

Czytaj też:

Przejmujący apel Jurka Owsiaka. Nie oszczędził TV RepublikaCzytaj też:

„Nie życzę sobie udzielania pomocy sprzętem WOŚP”. Prawnik reaguje na kuriozalne pismo