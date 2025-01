Przejmujący apel Jurka Owsiaka. Nie oszczędził TV Republika

Aleksandra Dulkiewicz zamieściła w sieci post, w którym przyznała, że otrzymuje groźby. „Nożem ją na WOŚP kara musi być” – pisał jeden z internautów pod informacją o planowanym na piątek 17 stycznia proteście mieszkańców.

„Niedawno fala hejtu uderzyła w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka – symbole dobra i solidarności. Dziś i mnie ktoś życzy śmierci. Jak wiele jeszcze musi się wydarzyć? Czy kolejna kampania nienawiści musi zakończyć się czyjąś śmiercią, byśmy powiedzieli w końcu »dość«?” – dopytywała prezydentka Gdańska.

Owsiak wsparł Dulkiewicz. Prezydent Gdańska też dostała groźby

Na poruszające słowa polityczki odpowiedział szef WOŚP. „Droga Olu, bardzo mocno tulę do serca! Masz tak samo na imię, jak moja córka, jesteście w podobnym wieku. Serce mi pęka z trwogi, kiedy czytam te straszne wpisy kierowane do ciebie. Mnie i moją żonę ogarnia trwoga i przerażenie, że takie groźby już kiedyś potrafiły się spełnić” – napisał Jurek Owsiak na swoim profilu na Facebooku.

W dalszej części posta szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie szczędził ciepłych słów pod adresem prezydentki Gdańska. „Jesteś tą jedną z wielu milionów ludzi, którzy uczestniczą w tym, co robi fundacja, z własnej woli. Jesteśmy gotowi w każdej chwili przyjechać do ciebie, przytulić do serca, zadbać o twoje bezpieczeństwo, przytulić także twoją córkę, która ma prawo być przestraszona. Powiedz tylko słowo, a będziemy u ciebie” – zapewnił.

Owsiak ostro o TV Republika

Jurek Owsiak podkreślił, że „jest przyzwyczajony do tego, że język mediów bywa ostry, śledczy czy sensacyjny”. J„eśli język mediów, tak jak ten w wykonaniu Telewizji Republika, szerzy nienawiść, to nie tylko tego nie rozumiemy, ale także się z tym nie zgadzamy. Powtórzę jeszcze raz: wasz język posiał ogromne pokłady nienawiści, przekraczające wszelkie standardy. Ale pamiętajcie, kto wiatr sieje, zbiera burzę” – podsumował.

