Owsiak reaguje na sondaż „Wprost”. Wymowne słowa

Jak już informowaliśmy wcześniej, już 26 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 33. Tegoroczny finał WOŚP będzie dedykowany onkologii i hematologii dziecięcej. Za zebrane środki zostaną kupione urządzenia dla chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, diagnostyki onkologicznej, patomorfologii i hospicjów.

W ubiegłym roku WOŚP zebrała ponad 281 milionów złotych, a hasłem przewodnim były „Płuca po pandemii”. Zebrane środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych.

Jurek Owsiak odniósł się do naszego sondażu

Zapytaliśmy respondentów, czy planują w tym roku wesprzeć WOŚP. Ponad 70 procent ma taki zamiar, z kolei stanowczo na „nie” jest 16 procent. Niezdecydowanych jest blisko 14 procent.

Jurek Owsiak odniósł się do wyników, publikując post z odezwą do 16 procent ankietowanych, którzy nie chcą dorzucić się do działań Orkiestry. „Moi Drodzy, chciałbym jeszcze Was bardzo poprosić, abyście z nami zagrali. Dlaczego? Bo gramy dla wszystkich. Dla małych i dużych. I po 33 latach możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy z każdym z Was” – napisał Owsiak.

Zaznaczył, że niezależnie od sympatii bądź antypatii fundacji, WOŚP pomaga każdemu, kto takiej pomocy dotychczas potrzebował i będzie potrzebował. Zachęcił niezdecydowanych 14 procent do wsparcia Orkiestry i podziękował tym, którzy już je zadeklarowali.

Owsiak: Zdobądźcie się na racjonalne myślenie

„Kiedy z jakiegoś powodu trafisz na szpitalny oddział ratunkowy, czy na oddział geriatryczny, a także po prostu do szpitala, nagle widzisz, że leżysz na łóżku, na którym jest serduszko Orkiestry. Samych łóżek szpitalnych kupiliśmy 16 836. Z naszej strony pragniemy, aby każde z tych urządzeń, a kupiliśmy ich ponad 74,500, kiedy zajdzie taka potrzeba, wszystkim jak najlepiej służyło. Także Wam, którzy jako 16 procent mówicie stanowcze „nie” dla Orkiestry” – czytamy we wpisie na oficjalnym profilu Jurka Owsiaka.

„Nie musicie słuchać naszej muzyki, nie musicie lubić naszego Festiwalu, nie musicie słuchać tego, co mówię, nie musicie identyfikować się z naszymi kolorami i filozofią. Za to zdobądźcie się na zwykłe, racjonalne myślenie. Kiedy trwoga, to do… lekarza. I oby miał w zanadrzu jak najlepszą pomoc, a wtedy zobaczycie, ile na tej pomocy jest naszych serduszek. Zapraszamy Was do bycia z Orkiestrą, tam gdzie mieszkacie i zapraszam do budowania tego bardzo kolorowego radosnego dnia razem z tymi 70,2 procent, którzy na pewno będą grali z nami” – dodał.

Na koniec szef WOŚP zaprosił do refleksji nad działaniem Orkiestry i wpływem na życie czytających. „Jeśli chociaż z tych 16 procent będzie 1 procent mniej, to radości będzie na procent sto!” – zakończył.

