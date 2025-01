Groźby wobec Owsiaka. 66-latka usłyszała zarzut. Kuriozalne wyjaśnienia

W ubiegłym tygodniu Jerzy Owsiak poinformował, że otrzymuje groźby. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udostępnił też treść skandalicznych wiadomości. Od tego czasu zatrzymano już dwóch mężczyzn i 66-letnią Izabelę M. z Torunia.

Jak podał tvn24.pl, kobieta zamieściła komentarz o następującej treści: „Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT”.

66-latka groziła Owsiakowi. Została zatrzymana. „Denerwuje mnie to wszystko”

W środę 15 stycznia policjanci zatrzymali 66-latkę i zabezpieczyli jej telefon. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych. Rzecznik prasowy Praokuratury Okręgowej w Toruniu przekazał, w jaki sposób tłumaczyła się kobieta.

– Izabela M., przesłuchana w charakterze podejrzanej, złożyła wyjaśnienia, w których nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, twierdząc, że „napisała go (komentarz – red.) sama z siebie, bo denerwuje ją to wszystko” i nie miała „nic złego na myśli” – przekazał prokurator Andrzej Kukawski, którego słowa cytuje tvn24.pl.

66-letnia kobieta została objęta dozorem policyjnym i zobowiązana do tego, by trzy razy w tygodniu stawiać się na komisariacie. Ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania do niego na odległość mniejszą niż 100 m, a także zakaz wypowiadania się publicznie w tej sprawie, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wobec 66-latki zostało zastosowane również poręczenie majątkowe w wysokości 300 zł. Za zarzucany czyn Izabeli M. grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

