O. Rydzyk ze specjalną nagrodą. Abp Jędraszewski: Przez wzgląd na Polskę nie umilknę

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przyznało nagrody-statuetki oraz nadało tytuł „Przyjaciel Życia” dla osób, które w szczególny sposób angażują się w ochronę życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W związku z jubileuszem 25-lecia działalności Stowarzyszenia przyznano nagrody specjalne. W kategorii „Media w służbie cywilizacji życia” wyróżniono Radio Maryja, Telewizję Trwam i „Nasz Dziennik”.

O. Tadeusz Rydzyk wyróżniony. Został laureatem jubileuszowej nagrody specjalnej

Drugą z nagród specjalnych otrzymał o. Tadeusz Rydzyk. Kapituła wyróżniła dyrektora Radia Maryja za „odważną obronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za skuteczność w tworzeniu i rozwijaniu działalności i środków społecznego komunikowania się jako centrum ewangelizacji pro-life”. – Dramatem jest, to gdy dobrzy milczą, gdy nie reagują na zło, gdy dobrzy nie sieją dobra. Trzeba apostołować wszędzie, a jeśli trzeba, zaprotestować – zaznaczył.

Stowarzyszenie założył dr. Inż. Antoni Zięba, do którego nawiązał o. Rydzyk. – Podziwiałem go. Podziwiałem. On był wielką zachętą. To był wielki człowiek i wierzę, że jest u Pana Boga. Jak odszedł do Pana, to mówię: „Boże, kto to pociągnie? Czy znajdą się tacy ludzie?”. Dlatego to mnie tak bardzo ucieszyło, że syn powiedział przy trumnie tatusia w kościele, że podejmuje tę pałeczkę, to działanie, dlatego wielkie dzięki i niech się Pan nic nie poddaje – mówił toruński redemptorysta.

Abp Marek Jędraszewski o „cywilizacji śmierci”

Po gali mszę św. odprawił abp Marek Jędraszewski, który wygłosił też kazanie. – Chrystus ciągle wzywa i ciągle z wysokości swego krzyża przyciąga do siebie, by tworzyć cywilizację miłości, by żyć duchem prawdy. Na przekór dawnym, ale także i współczesnym świadkom, nieszczęsnym świadkom cywilizacji śmierci. Nie brakuje ich także we współczesnej Polsce – powiedział metropolita krakowski, przywołując wypowiedź jednego z kandydatów na prezydenta Polski.

– Ustawy antyaborcyjne powstały dużo wcześniej, zanim zaistniał PiS. O ustanowienie tego prawa, o jego przestrzeganie trwało wielkie zmaganie od 1989 r. i 1990 r., kiedy Polska zaczęła zrzucać jarzma systemu komunistycznego. Ta batalia trwała i trwa ciągle. To nie jest sprawa jednej tylko partii – dodał abp. Jędraszewski. Duchowny zauważył, że „już w średniowieczu uważano, że człowiek pod sercem matki jest już człowiekiem, a dziś dzięki genetyce i innym naukom, wiemy to wyraźnie”.

Metropolita krakowski o tym, kiedy poczyna się człowiek

– Nie jest to bynajmniej przejaw średniowiecznego zabobonu. Możemy powiedzieć, że dzisiaj chrześcijaństwo idzie ramię w ramię z osiągnięciami najnowszymi nauk biologicznych. Ci wszyscy, którzy ze względów ideologicznych nie chcą się zgodzić na wyniki nauk biologicznych, są po prostu ludźmi, którzy zasługują na ten sam epitet, jakim popularnie – chociaż nieprawdziwie – określa się czas średniowiecza – podsumował abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski nawiązał do 30. rocznicy ogłoszenia przez św. Jana Pawła II encykliki „Evangelium vitae”. – Przez wzgląd na Polskę nie umilknę. Przez wzgląd na naszą Ojczyznę nie spocznę. Dopóki jej sprawiedliwość, także jeśli chodzi o zagwarantowanie życia każdemu poczętemu dziecku, nie zabłyśnie pośród innych narodów jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia – zakończył hierarcha.

