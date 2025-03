Nawrocki wykorzystuje Kościół do kampanii? To zrobi w rocznicę śmierci papieża

W ostatnich sondażach prezydenckich popierany przez PiS Karol Nawrocki niewiele wyprzedza Sławomira Mentzena z Konfederacji. Pierwsze miejsce w wyborczym wyścigu wciąż utrzymuje kandydat KO Rafał Trzaskowski.

Karol Nawrocki w kampanii szuka poparcia katolików. „To jest kandydat na biskupa?”

– Trwogi nie ma, ale niewątpliwie to przyspieszenie, które miało być po konferencji, nie będę ukrywał, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Ale może te nowe banery naprawią sytuację i ludzie zaczną, chociaż Karola kojarzyć z PiS – mówi dziennikarce Onetu poseł PiS.

„Sztab Karola Nawrockiego zlecił niedawno szerokie badania, których wyniki mają pomóc mu ocenić, w którą stronę skierować kampanię w ostatnich jej tygodniach. Polityczni przeciwnicy i »złe języki« z PiS ironizują, że notowania są tak złe, że kandydatowi została tylko modlitwa i że »szuka ku temu okazji«” – czytamy w artykule Onetu, w którym zauważono, że coraz częściej kandydat szuka wsparcia w Kościele.

2 kwietnia Nawrocki ma przyjechać do Wadowic na zaproszenie posła Filipa Kaczyńskiego, by wziąć udział w obchodach 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II.

– Z wizytą u ojca Rydzyka nie chodziło o Rydzyka, ale o spotkanie Nawrockiego z Andrzejem Dudą – mówi Onetowi sztabowiec Karola Nawrockiego odnosząc się do wspólnego zdjęcia prezydenta i prezesa IPN z podróży na uroczystości w Toruniu. – A Wadowice? Cóż pewnie lokalni działacze chcieli, żeby przyjechał 2 kwietnia, nam powiatów do odwiedzenia nie zostało już wiele, więc będzie 2 kwietnia. To żadne wciąganie Kościoła w kampanię – dodaje.

Jednak wielu mieszkańców Wadowic ma wątpliwości wobec wykorzystania w kampanii religijnych uroczystości.

– Ten dzień powinien być apolityczny tym bardziej w tym miejscu. Polityka powinna być na ulicy, a nie w kościele. Dziwne, że duszpasterze Wadowic to aprobują. Odnoszę się tak jak i zapewne niejeden Polak z pogardą do takich wizyt, niezależnie od opcji politycznej, w miejscach sakralnych – powiedział Onetowi jeden z mieszkańców rodzinnego miasta papieża Polaka.



„Mieszanie kampanii wyborczej i robienie wiecu politycznego podczas obchodów rocznicy Wielkiego Polaka, bliskiemu wierzącym i tym, którzy nie wierzą, to wyjątkowe bluźnierstwo. Śmierć Jana Pawła II łączyła Polaków, a kampania wyborcza ze swej definicji ich dzieli. Komuś odjechał peron... ale czego się spodziewać. Polityka uprawiana na trumnach to chyba już kogoś znak rozpoznawczy i nieważne czy ta trumna na 20,15 lat czy jeszcze nie została pochowania” – komentują inni, cytowani przez portal, zwracając też uwagę, że przez lata politycy nie interesowali się coroczną modlitwą w Wadowicach tego dnia.

„W programie udział w mszy, czuwanie pod pomnikiem JPII i zwiedzanie muzeum papieskiego. To jest kandydat na prezydenta czy na biskupa?” – pyta inny mieszkaniec.

Niektórzy z mieszkańców oczekują jednak przyjazdu kandydata popieranego przez PiS. „Czekamy na przyszłego Prezydenta Karola Nawrockiego w Wadowicach” – wskazuje jeden z mieszkańców, cytowany przez Onet.

Karol Nawrocki wykorzystuje Kościół w kampanii? „N ie przepuści żadnej okazji ”

To nie pierwszy raz, kiedy Karol Nawrocki prowadzi swoją kampanię przy okazji wydarzeń związanych z Kościołem katolickim. Głośnym echem odbiła się jego obecność na Jasnej Górze w czasie pielgrzymki kibiców czy ostatnia wizyta Karola Nawrockiego u Tadeusza Rydzyka.

O poparcie dla kandydata popieranego przez PiS ubiega się także inicjatywa „Katolicy z Karolem Nawrockim”, która 14 kwietnia w Święto Chrztu Polski chce podpisać z nim umowę programową.

– Karol Nawrocki przedstawiał się jako Polak i katolik więc jego wizyty na mszach czy kościelnych uroczystościach, także odwiedziny ojca Rydzyka mają raczej na celu umocnienie się w już zdobytym elektoracie i zmobilizowanie ich do głosowania — mówi Onetowi prof. Kasińska-Metryka. — Karol Nawrocki nie przepuści żadnej okazji, by przypomnieć o sobie, a i pewnie znajdą się takie parafie, które chętnie ogłoszą z ambony, że to najlepszy kandydat — dodaje.

