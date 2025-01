Sikorski wspiera WOŚP. Jego aukcja zaskakuje

Informacja o aukcji pojawiła się na facebookowym profilu ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zamieścił krótki materiał wideo zachęcający do udziału w licytacji WOŚP, której przedmiotem są odwiedziny w gmachu MSZ. – Proszę o szczodrość na zbożny cel. Siema – zakończył minister.

Więcej informacji można dowiedzieć się z opisu aukcji „Zobacz MSZ oczami MInistra Radka Sikorskiego”.

Czytamy w nim, że do wylicytowania jest spotkanie z ministrem dwóch osób. Zwycięzca aukcji wraz z osobą towarzyszącą będą mogli odwiedzić Radosława Sikorskiego w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Al. Szucha w Warszawie. Punktem kulminacyjnym wizyty będzie spotkanie i rozmowa z ministrem.

„Porozmawiamy o wyzwaniach stojących przed Polską, Europą i Światem, a także o codziennej-niecodziennej pracy ministra” – przeczytać można w opisie aukcji. Na zwycięzcę aukcji czekają również herbatka i książka z osobistą dedykacją. W tej chwili w wyścigu o spotkanie z ministrem przewodzi osoba, która zaproponowała 10 250 zł.

Celebryci wspierają WOŚP

Celebryci od lat wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przekazują na charytatywne aukcje pamiątki lub możliwość spotkania.

W tym roku na licytacji znalazły się m. in. poniższe pozycje: „Golf w słońcu Hiszpanii z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską” – aktualna najwyższa oferta to 111 500 zł, „Maciej Musiał wysprząta Ci dom do zapętlonego utworu Explosion” – 100 749 zł czy „Robert Lewandowski: Wyjątkowa Aukcja dla Fanów FC Barcelona!” – 66 750 zł.

Politycy charytatywnie

Politycy również włączają się w zbiórkę charytatywną. Poza spotkaniem z Radosławem Sikorskim w MSZ można wylicytować spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim, wspólne gotowanie z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną, spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Adamem Szłapką, Konstytucję RP z podpisem ministra Adama Bodnara lub pióro premiera Donalda Tuska wraz z autografem.

W zeszłym roku hitem aukcyjnym była wieczorowa suknia przekazana przez Agatę Kornhauser-Dudę, którą wylicytowano za 20 500 zł oraz zestaw filiżanek do espresso od prezydenta Andrzeja Dudy.

