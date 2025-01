Sikorski reaguje na zapowiedzi Trumpa. Ogłosił konkretne działanie

Jedną z najważniejszych obietnic Donalda Trumpa, które powoli stają się rzeczywistością, jest walka z nielegalną migracją. Zapowiedzi nowego prezydenta miały wywołać popłoch wśród części Polonii. Zwłaszcza że służby według nieoficjalnych informacji mają zacząć swoje działania w Chicago, gdzie mieszka wielu naszych rodaków, wśród których nie wszyscy mają uregulowany status prawny.

Tusk o ewentualnej deportacji Polaków z USA

Głos w sprawie ewentualnej deportacji Polaków zabrał Donald Tusk. Premier przyznał, że nowa administracja USA nie przekazała na razie żadnych szczegółowych informacji, dlatego nie wiadomo, czy konsekwencje decyzji Donalda Trumpa będą dotkliwe dla Polonii.

– Musimy być więc dobrze przygotowani. Dlatego nasze placówki w Stanach Zjednoczonych będą docierały, tak szybko jak to możliwe, do naszych obywateli, którzy będą czuli się w jakiś sposób zaniepokojeni i będą mogli liczyć na pomoc ze strony urzędników konsularnych i naszego rządu – zapowiedział premier. – Każdy znajdzie miejsce w swojej ojczyźnie, każdy znajdzie tu swoją Amerykę. Wiele zmieniło się tu w ostatnich latach. Zwróciłem się też do urzędników, by ułatwić powroty osobom, które będą tym zainteresowane – dodał.

Sikorski reaguje: Dodatkowe dyżury konsularne poza budynkami

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało z kolei, że każdemu, kto nie zrzekł się obywatelstwa, przysługuje prawo do posiadania polskiego paszportu, a tym samym prawo do powrotu z emigracji i swobodnego osiedlenia się w Polsce.

– Pracujemy nad nową strategią rządową współpracy z Polonią i Polakami za granicą, jej istotnym elementem są powroty, czyli zachęty dla Polaków mieszkających za granicą, ale też dla Polonii, w drugim, trzecim pokoleniu, do przyjazdu do Polski, do rozważenia powrotu – poinformowała wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys. – Polska jest atrakcyjnym, dynamicznym, dobrze rozwijającym się krajem, który oferuje też życie w bezpiecznym otoczeniu, a studia w Polsce nadal są bezpłatne. Mamy więc atrakcyjną ofertę dla Polaków, którzy byliby zainteresowani powrotem – dodała.

Do sprawy odniósł się także szef MSZ Radosław Sikorski.

„Rodaków mieszkających za granicą, którym skończyła się ważność paszportu, zapraszamy do uzyskiwania nowych dokumentów” – napisał w portalu X. „W USA ustanawiamy dodatkowe dyżury konsularne także poza budynkami konsulatów. Warto to zrobić także po to, aby móc zagłosować w wyborach na Prezydenta RP” – dodał.

