Modelka erotyczna wspiera WOŚP. „Kolacja jest jedynie pretekstem”

W niedzielę, 26 stycznia, odbędzie się kolejny, 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku środki zbierane są, by wesprzeć onkologię i hematologię dziecięcą. Od lat poza tradycyjną zbiórką do puszek odbywają się aukcje charytatywne, na których można kupić przedmioty podarowane przez celebrytów, polityków, sportowców. Można też wylicytować np. wspólne gotowanie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim lub wizytę w resorcie spraw zagranicznych i rozmowę z Radosławem Sikorskim.

WOŚP 2025. Nietypowe aukcje

Poza osobistościami z pierwszych stron gazet w działalność charytatywną włączają się również mniej znani szerszej społeczności celebryci. Wśród charytatywnych aukcji trafić możemy na możliwość spotkania z Pauliną Sokowicz – instagramową modelką, finalistką konkursu Miss Europe Continental oraz twórczynią materiałów erotycznych na portalu OnlyFans.

„Niech to będzie wyjątkowe spotkanie pełne nie tylko smacznych dań, ale także fascynujących rozmów w wspaniałej atmosferze” – zachęcała kobieta do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



„Nie ma znaczenia, co zdecydujemy się robić – najważniejsze, abyśmy świetnie się bawili i jednocześnie wspierali WOŚP. Kolacja jest jedynie pretekstem. Może to być wyjście do kina, na lody czy do teatru – liczy się nasza pomoc!” – mogliśmy przeczytać w opisie aukcji charytatywnej.

Ostatecznie licytacja zakończyła się w piątek o godzinie 17:00. Zwycięzca zasilił konto WOŚP kwotą 1275 złotych.

WOŚP 2025. Rekordowe aukcje

Aktualnie wśród aukcji charytatywnych liderem jest wyjazd na partyjkę golfa w Hiszpanii z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską – przyjemność jest w tej chwili wyceniona na ponad 125 tys. zł. Tuż za golfowym weekendem jest sprzątanie mieszkania przez aktora Macieja Musiała za ponad 100 tys. zł, kaszubskie śniadanie z premierem Donaldem Tuskiem za ponad 73 tys. zł oraz wyjazd na mecz FC Barcelony wraz z możliwością wzięcia udziału w treningu klubu za prawie 73 tys. zł.

Czytaj też:

WOŚP. Na co zbierano w poprzednich latach?Czytaj też:

Przejmujący apel Jurka Owsiaka. Nie oszczędził TV Republika