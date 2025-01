WOŚP. Na co zbierano w poprzednich latach?

Historia WOŚP sięga 1993 roku, kiedy odbył się pierwszy finał. Zebrano wtedy ponad 3 mln 773 tys. zł, które przeznaczono na leczenie chorób serca najmłodszych pacjentów.

Drugi finał WOŚP

Rok później zebrano ponad 4 mln 705 tys. zł, które przeznaczono na szpitale noworodkowe.

Trzeci finał WOŚP

W 1995 roku dla klinik onkologicznych udało się zebrać ponad 5 mln 397 tys. zł.

Czwarty finał WOŚP

Rok 1996 to zbiórka na ratowanie dzieci, które uległy wypadkom. Na ten cel darczyńcy przeznaczyli ponad 6 mln 289 tys. zł.

Piąty finał WOŚP

Rok później to zbiórka na leczenie dzieci z chorobami serca, a zebrana kwota to ponad 8 mln 912 tys. zł.

Szósty finał WOŚP

W szóstym roku akcji charytatywnej zebrano ponad 12 mln 415 tys. zł na ratowanie dzieci poszkodowanych w wypadkach.

Siódmy finał WOŚP



Ponad 18 mln 729 tys. zł zebrano w 1999 roku na ratowanie życia noworodków.



Ósmy finał WOŚP

Leczenie dzieci z chorobami nerek było tematem przewodnim kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ten cel zebrano niewiele powyżej 25 mln 229 tys. zł.

Dziewiąty finał WOŚP

W 2001 roku zebrano trochę mniej – około 24 mln 366 tys. zł na diagnostykę noworodków i niemowląt.

Dziesiąty finał WOŚP

W trakcie jubileuszowego finału zebrano 26 mln 291 tys. 936 zł 80 gr. Celem było ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczenie operacyjne noworodków i niemowląt.



Jedenasty finał WOŚP

Rok później po raz pierwszy w historii zebrana kwota przekroczyła 30 mln zł. Środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i młodszych dzieci.



Dwunasty finał WOŚP

Na to samo zbierano rok później. Zgromadzono ponad 27 mln 244 tys. zł.

Trzynasty finał WOŚP

W 2005 roku zebrano prawie 29 mln zł, które przeznaczono na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.



Czternasty finał WOŚP

Rok później zebrano prawie 30 mln zł na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz naukę pierwszej pomocy.

Piętnasty finał WOŚP

Kolejny finał to powtórzenie celu zbiórki 14. Zebrano około 28,5 mln zł.



Szesnasty finał WOŚP

Finał WOŚP w 2008 roku upłynął pod znakiem schorzeń laryngologicznych u dzieci. Na ich diagnostykę i leczenie zebrano ponad 32 mln zł.

Siedemnasty finał WOŚP

Kolejny finał poświęcony był wykrywaniu chorób nowotworowych u dzieci, na co udało się zebrać ponad 43 mln zł.

Osiemnasty finał WOŚP

Finał rok później miał podobny temat. Przedmiotem zbiórki było doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt specjalistyczny, na co do puszek wrzucono prawie 43 mln zł.

Dziewiętnasty finał WOŚP

W 2011 roku zebrano ponad 47 mln zł na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.



Dwudziesty finał WOŚP

"Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą" – to hasło kolejnego, jubileuszowego finału. Po raz pierwszy w historii udało się przebić barierę 50 mln zł.

Dwudziesty pierwszy finał WOŚP

Rok później również zebrano ponad 50 mln, a celem zbiórki było ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów.



Dwudziesty drugi finał WOŚP

Kolejny finał to zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów, na co zebrano około 52,5 mln zł.



Dwudziesty trzeci finał WOŚP

W 2015 roku na odziały pediatryczne, onkologiczne oraz opiekę medyczną seniorów darczyńcy przekazali ponad 53 mln zł.



Dwudziesty czwarty finał WOŚP

Rok później to prawie 20 mln zł więcej – licznik przebił 72 mln. Zebrane środki przeznaczono na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Dwudziesty piąty finał WOŚP

Kolejny ogromny skok zebranych funduszu zanotowano podczas 25. finału. 105 mln 570 tys. 801 zł 49 gr – tyle właśnie zebrano na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.





Dwudziesty szósty finał WOŚP

Rok 2017 to wyrównywanie szans w leczeniu noworodków, na co zebrano ponad 126 mln zł.



Dwudziesty siódmy finał WOŚP

Kolejny rok – kolejny rekord. Do puszek wrzucono prawie 178 mln zł, które przekazano na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

Dwudziesty ósmy finał WOŚP

Rok później to zbiórka na dziecięcą medycynę zabiegową, na którą zgromadzono ponad 186 mln zł.



Dwudziesty dziewiąty finał WOŚP

Kolejny rok to ponad 210 mln zł, które zebrano na otolaryngologię oraz diagnostykę głowy, szyi i krtani.



Trzydziesty finał WOŚP

Kolejny jubileusz upłynął pod znakiem zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Zebrano ponad 224 mln zł.

Trzydziesty pierwszy finał WOŚP

Celem kolejnego finału była walka z sepsą, na co zebrano ponad 243 mln zł.

Trzydziesty drugi finał WOŚP

Zeszłoroczny finał to kolejny rekord finansowy – zebrano ponad 281 mln zł. Jurek Owsiak z zespołem zaplanował za to kupić sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

