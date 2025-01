Owsiak skontrował. „Do TV Republika, wPolsce24 i innych nieprzychylnych!”

„Do TV Republika, wPolsce24 i innych nieprzychylnych!” – zaczął szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wybierając prawicowe media, które szczególnie zasłużyły się w krytykowaniu jego przedsięwzięcia.

Owsiak do hejterów: Tego się spodziewaliście?

„Wasza wściekła, zła i pełna nienawiści kampania strachu do Orkiestry przyniosła jeden, dla Was bardzo zaskakujący, a dla nas do przewidzenia efekt” – pisał, donosząc o zgromadzeniu 38 392 158 milionów złotych na dzień przed finałem. Podkreślał, że to o 5 mln więcej niż o tej porze przed rokiem.

Jak podkreślał Owsiak, wielu darczyńców dodawało, że dokładają większe sumy ze względu na wszechobecny hejt. „Tego się spodziewaliście?” – pytał lider WOŚP. Zwrócił też uwagę, że Instytut Monitorowania Mediów nagonkę na Owsiaka wycenił na 3 850 tys. zł. „Od 1 do 12 stycznia ogrom złych newsów i ani jednego pozytywnego” – podsumował.

Owsiak radzi, jak zbierać na nowe studio TV Republiki

„W tym samym czasie Wy zbieracie pieniądze na nowe studio, a my na sprzęt dla onkologii i hematologii dziecięcej” – wytknął swoim przeciwnikom aktywista. „I nawet jeśli w Finale zbierzemy może dwa razy tyle, a może trzy razy tyle, co mamy dzisiaj, to co do grosza, jak zawsze, wydamy wszystkie pieniądze na sprzęt. Z którego także Wy i Wasi nielubiący nas ziomale będą korzystać!” – przypomniał.

Na koniec dał kilka rad Telewizji Republika, która zbiera na nowe studio. Przeprosił też współpracowników i ludzi życzliwych WOŚP za całą sytuację, związaną z internetową nienawiścią. „Nie damy się! Jutro zagramy jak nigdy!!! Kocham Was i już!” – podsumował.

Owsiak w wywiadzie odniósł się do hejtu. „Ja tego nie udźwignę po prostu"

