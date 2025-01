Owsiak ma dość oskarżeń. Wpadł na zaskakujący pomysł

Jurek Owsiak od wielu lat musi się mierzyć z falą krytyki i nieprawdziwych oskarżeń o rzekome wzbogacanie się na środkach pochodzących ze zbiórek WOŚP. W ostatnich tygodniach w tego typu akcjach przodowała TV Republika, która sugerowała, że szef WOŚP jest oszustem. W efekcie pod adresem Jurka Owsiaka zaczęły być kierowane groźby.

Jurek Owsiak odpowiada na krytykę WOŚP

Jeden z zatrzymanych mężczyzn podczas składania zeznań wprost przyznał, że inspirował się tym, co usłyszał w telewizji. – Przeraża głupota i język jadu. Myślałem, że ulepienie mnie z plasteliny w telewizji Kurskiego to już wszystko, co można wymyślić. W TV Republika i wPolsce24 sączył się nieprawdopodobny, zły język – mówił Jurek Owsiak.

W odpowiedzi na krytykę, że sprzęt zakupiony przez WOŚP ma małe znaczenie dla polskiej służby zdrowia, Jurek Owsiak zapytał, „dlaczego lekarze ciągle zgłaszają potrzeby zakupów”. – Nie wymyślajcie takich porównań. Każdy z was skorzysta z naszego sprzętu, gdy znajdzie się na SOR-ze. Jak trwoga to do lekarza, i nie tylko do niego. W życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje – podkreślił.

Owsiak ofiarą hejtu. Szef WOŚP wpadł na zaskakujący pomysł

Szef fundacji podczas konferencji prasowej po zakończeniu finału WOŚP stwierdził, że „najlepszą kontrolą są ludzie, którzy mówią, że ich dziecko wyleczył nasz sprzęt”. Przy okazji zapewnił, że jego fundacja jest w pełni transparentna a wszystkie rozliczenia można znaleźć na stronie internetowej. Szef WOŚP zaproponował, żeby jego zeznania podatkowe wziął pod lupę Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli. – Robi solidne kontrole. Zapraszam. Niech ktoś wreszcie powie tym telewizjom prawdę, bo mnie nikt nie wierzy – powiedział.

Jurek Owsiak zaznaczył, że jest również otwarty na kontrole poselskie. Zastrzegł jednak, że wcześniej muszą oni pokazać swoje oświadczenia majątkowe od momentu, kiedy zostali posłami. – Stańmy jak równy z równym. My jesteśmy uczciwi i chcemy wiedzieć, z kim rozmawiamy – zaznaczył.

